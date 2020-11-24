تجهيز التجمعات التنموية فى وسط سيناء استعدادًا للافتتاح

شمال سيناء - محمد حسين

قال العميد أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء، أنه يجرى إعداد التجمعات التنموية بوسط سيناء وتجهيزها للافتتاح وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .



وأعلن فى بيان صحفى مساء اليوم، اهتمام القيادة السياسية بتنمية وتعمير سيناء، مشيرا إلى أنه جارى الانتهاء من عملية الإنشاء وتوصيل المرافق الخدمية وتجهيز الأراضى الزراعية لتوزيعها على المنتفعين بواقع منزل ومساحة 5 أفدنة لكل منتفع .

وأضاف خلال الاجتماع، الذي عقد برئاسته لمناقشة احتياجات التجمعات التنموية بحضور المهندس ناجى إبراهيم محمد رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، رئيسى مركزى ومدينتى الحسنة ونخل بوسط سيناء، وكيلى وزارتى التربية والتعليم والزراعة، رئيسى قطاعى الكهرباء والمياه والصرف الصحى، مديرى الشباب والرياضة والأوقاف والادارة العامة للرى والمياه الجوفية وإدارة بناء وتنمية القرية، ووكيل مديرية الصحة بالمحافظة أنه سيتم حصر وتحديد الاحتياجات اللازمة لتلك التجمعات للعمل على توفيرها من الوزارات والجهات المعنية، حيث تضم التجمعات علاوة على المنازل مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية ومساجد وآبار مياه ومحطات رفع وتحلية وسدود تحويلية إلى جانب الأسواق والمحللات التجارية ووحدات استوديو وغرف للإقامة وغيرها من الخدمات .

وطالب السكرتير العام كل جهة بتقديم احتياجاتها بعد حصرها لتقديمها إلى الجهات المعنية للعمل على توفيرها فى أسرع وقت لإمكان القيام بدورها فى المجتمعات التنموية عقب تسليمها للمنتفعين .

ومن جانبه، أعلن المهندس ناجى ابراهيم محمد رئيس منطقة تعمير شمال سيناء أن تلك التجمعات ممولة من الصناديق العربية وعددها 18 تجمعا موزعا على محافظتى جنوب سيناء بواقع 7 تجمعات وشمال سيناء بواقع 11 تجمعا، وأن تجمعات محافظة شمال سيناء تقع فى منطقة وسط سيناء بمركزى الحسنة ونخل، منها 5 تجمعات بالحسنة، وهى: أم فروث بالمغارة والكيلو 61 ببغداد والدفيدف والنوافعة بالمغفر وخشم القاد بالحسنة و6 تجمعات بنخل، وهى: طويل الحامض والخفجة والنثيلة 1 والنثيلة 2 وأبو رصاصة بصدر الحيطان وطيبة بالتمد .

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قد افتتح عدد 3 تجمعات تنموية منها ضمن افتتاحه لعدد من المشروعات القومية فى إطار الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر .

وأوضح أن كل فرد يحصل على منزل داخل التجمع على مساحة 175 مترا مربعا (منها 120 مترا مربعا مسقوفا والباقى فضاء لاستغلاله فى أية أنشطة اضافية) ومساحة 5 أفدنة، مشيرا إلى أن توجيهات الرئيس بزيادة عدد المواطنين المستفيدين من التجمعات التنموية بتخفيض عدد الأفدنة إلى كل فرد إلى 5 أفدنة بدلا من 10 أفدنة لتوسيع الاستفادة منها وزيادة فرص التنمية الزراعية.

وأضاف، أن هناك مرحلة ثانية لإنشاء عدد 946 منزلا لاستيعاب الزيادة فى عدد المنتفعين طبقا لتوجيهات الرئيس .

ومن جانبه، أكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم على مراعاة توفير عدد من الوحدات السكنية أو المنازل لمعلمى المدارس والعاملين بها داخل كل تجمع كما طالب كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة بتوفير أماكن اقامة للعاملين بمراكز الشباب، ونفس الوضع بالنسبة للوحدات الصحية وباقى المرافق الخدمية كالكهرباء والمياه والرى والأوقاف والزراعة وغيرها.. حيث أفاد المهندس المهندس ناجى ابراهيم محمد رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، أن تلك التجمعات بها استوديوهات وغرف للإقامة يمكن إقامة العاملين بها.