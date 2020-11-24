تأجيل محاكمة 3 متهمين في واقعة سرقة بالإكراه لجلسة الغد

كتب أحمد حسنى

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة 3 متهمين وهم كل من "علي.ع" و"محمود .ع" و"اسلام .ا" لاتهامهم باستعراض القوة والسرقة بالبساتين لجلسة الغد .

صدر القرار برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال وخالد عبد الغفار، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.

وكشف أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات أنهم بدائرة قسم البساتين محافظة القاهرة، تمكنوا وآخر مجهول من الذهاب لمحل سكن المجني عليهما "محمد.ع"، و "جماليات.ف"، حال تواجد الأخيرة والتي أبصرتهم حال حصولهم علي المنقولات المبينة وصفا بالأوراق، والمملوكة للمجني عليهم فقررت منع جريمتهم فأشهر المتهم الأول سلاح أبيض في وجهها، مهددا إياها بها عمدا مما بث الرعب في نفسها وشل مقاومتها، فانصاعت لسطوهم وصارت طمعا لبطشهم، فتمكنوا من تلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتها والاستيلاء علي المسروقات .

واضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول أحرز سلاح أبيض مطواة دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية، والمتهمين جميعا حازوا بواسطة الأول ذلك السلاح.