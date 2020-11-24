بوتين يأمل بتسريع تسوية الوضع المعقد فى جمهورية إفريقيا الوسطى

موسكو أ ش أ

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، بأن روسيا تأمل بتسريع تسوية الوضع المعقد فى جمهورية أفريقيا الوسطى، مؤيدة الأنشطة التى تمارسها بعثة الأمم المتحدة من أجل تحقيق الاستقرار فى البلاد.

وقال بوتين، خلال مراسم استلام أوراق اعتماد عدد من السفراء الأجانب، متوجهاً إلى سفير جمهورية أفريقيا الوسطى "نحن نأمل بصدق بتسريع تسوية الوضع المعقد فى بلدكم مؤيدين الأنشطة التى تمارسها بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار فى جمهورية أفريقيا الوسطى"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

يذكر أن الوضع فى جمهورية أفريقيا الوسطى قد تصاعد فى أوائل ديسمبر عام 2013 ، عندما اندلعت اشتباكات فى بانجى بين مسلحى جماعة سيليكا الإسلامية السابقة والمتمردين المسيحيين المعارضين لها، ووفقًا للبيانات الواردة من الأمم المتحدة فى نهاية يوليو عام 2018، أُجبر ما يصل إلى مليون شخص خلال هذا النزاع على مغادرة منازلهم، وقتل حوالى ستة آلاف شخص.

وفى فبراير من العام 2019، وقعت سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى وممثلو الجماعات المسلحة، عقب المحادثات التى جرت فى الخرطوم ودامت ما يقرب من أسبوعين، على اتفاقية سلام تهدف إلى إنهاء الصراع الطويل الأمد فى البلاد، واتفقت الأطراف على أن تنظيم انتخابات حرة وشاملة هو السبيل الوحيد لضمان تداول السلطة فى البلاد، بالإضافة إلى ذلك تعهدت الحكومة بضمان حرية تشكيل الأحزاب والحركات السياسية، ما تقرر تهيئة الظروف لعودة للاجئين الطوعية.