وأضاف: "أن روسيا مستعدة لمواصلة العمل على تطوير مجموعة كاملة من العلاقات الثنائية مع كوريا الشمالية، على النحو المتفق عليه خلال القمة الروسية الكورية في فلاديفوستوك في أبريل من العام الماضي".

يُذكر أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية وصلت إلى طريق مسدود بعد فشل قمة هانوي في فبراير عام 2019، حيث طلبت واشنطن من بيونج يانج اتخاذ إجراءات أكثر حسماً للتخلي عن الأسلحة النووية، بينما حين أكدت كوريا الشمالية بدورها أن الولايات المتحدة لم تفعل شيئا على الإطلاق رداً على خطواتها الطوعية لنزع السلاح النووي.

وبعد ذلك باءت مفاوضات العمل الوحيدة، التي جرت بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة في السويد في أكتوبر بالفشل.

