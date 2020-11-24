بلومبرج: أيلون ميوسك يضيف 100 مليار لثروته ويتقدم على بيل جيتس

كتبت: نهال أبو السعود

أصبح ايلون ميوسك مؤسس شركة تسلا للسيارات الكهربائية ثاني أغنى شخص في العالم متجاوزا بيل جيتس مؤسس شركة مايكوسوفت وفقا لمؤشرات بلومبرج للأغنياء.

أضاف ميوسك 100.3 مليار دولار إلى صافي ثروته في عام 2020 ، أكثر من أي شخص آخر في تصنيف بلومبرج لأغنى 500 شخص في العالم ، حسبما أفادت بلومبرج نيوز، حيث قفز صافي ثروة ماسك 7.2 مليار دولار لتصل إلى 127.9 مليار دولار.

وتتكون ثلاثة أرباع صافي أرباح ميوسك من اسهم شركة تيسلا التي تقترب قيمتها السوقية من 500 مليار دولار حيث تسببت في صعوده على المؤشر من المرتبة 35 في قائمة أغنى شخص في يناير الماضي، ولا يزال ميوسك مؤسس أمازون جيف بيزوس ، الذي يبلغ صافي ثروته حوالي 182 مليار دولار.

وتبرع بيل جيتس ، الذي تقدر قيمته حاليًا بـ 127.7 مليار دولار ، بالمليارات للأعمال الخيرية منذ شهرته ، بما في ذلك 27 مليار دولار لمؤسسة جيتس منذ عام 2006 .

ووفقا للتقرير أنفق المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت الكثير من الأموال على أبحاث لقاح كورونا هذا العام ودخل في شجار مع ميوسك عبر الإنترنت بعد أن شك مؤسس تيسلا في بيانات الوباء ووصف اختبارات الفيروس بأنها "وهمية للغاية".

أشارت بلومبرج نيوز إلى أن أعضاء المؤشر قد اكتسبوا مجتمعة 23 % - أو 1.3 تريليون دولار - من الثروة منذ بداية عام 2020، حتى في الوقت الذي أدى فيه الوباء إلى تسريح جماعي للعمال في جميع أنحاء العالم.