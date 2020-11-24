انتهاء التصويت بجولة إعادة المرحلة الأولى بانتخابات البرلمان.. وبدء الفرز

كتب إبراهيم قاسم

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، انتهاء عمليات تصويت المصريين بالداخل بجولة الإعادة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، فى التاسعة مساء، وبدء رؤساء اللجان الفرعية فى فرز صناديق الاقتراع، داخل مقار اللجان.



وشهد اليوم الثانى من التصويت فى انتخابات مجلس النواب، إقبالا متفاوتا من الناخبين على اللجان الفرعية من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا.



وبدأ القضاة المشرفون على اللجان فى إجراءات الفرز بقيام كل رئيس لجنة في حضور أمناء اللجنة ومن يحضر من مندوبى المرشحين والقوائم وممثلى الإعلام والمتابعين والمترجمين والزائرين المتواجدين بفض الصناديق ومراجعة أرقام الأقفال البلاستيكية المغلق بها من واقع ما هو مثبت بمحضر إجراءات اللجنة.



كما تم تفريغ صندوق الاقتراع المستخدم من محتوياته بالكامل على طاولة وإطلاع الحضور على أنه أصبح فارغا، ثم فرد بطاقات الاقتراع المطلوبة واحدة تلو الأخرى على الظهر وذلك بمعاونة أمناء اللجنة والتأكد من وجود خاتم اللجنة أو توقيع رئيسها على ظهر كل بطاقة، ثم التأكد من أن إجمالى عدد الناخبين الذين أدلو بأصواتهم مساو لعدد بطاقات الاقتراع، ويقوم رئيس اللجنة باستبعاد الأصوات الباطلة واستخراج الأصوات الصحيحة وحصر ما حصل عليه كل مرشح من أصوات ويحرر محضر إجراءات الفرز ثم ارسال الحصر العددي للجان العامة.

وعقب قيام اللجان العامة بتلقى نتائج الحصر العددي لللجان الفرعية تقوم بإعادة مراجعة محاضر الاقتراع والفرز والتدقيق فى النتائج ثم تجميعها وإعداد حصر عدد لمجموع نتائج اللجان الفرعية فى الدائرة الانتخابية الواحدة وإعلان هذا الحصر ثم إرساله إلى الهيئة الوطنية للانتخابات التى بدأت بالفعل فى تلقى نتائج المحافظات تباعا.

وتقوم الهيئة بتدقيق ومراجعة نتائج المحافظات من واقع الأوراق الانتخابية ومحاضر الاقتراع والفرز تمهيدا لضم أصوات المصريين بالخارج وإعلان النتيجة النهائية لهذه الجولة يوم الاثنين المقبل الموافق 30 نوفمبر.

يذكر أن جولة الإعادة بالمرحلة الأولى أجريت فى أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج ويومي 23 و24 نوفمبر فى الداخل بدوائر 13 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، مطروح بعد أن حسمت محافظة البحر الأحمر جميع مقاعدها بالجولة الأولى من تلك المرحلة.

وحسم 32 مرشحا مقاعدهم فى الجولة الأولى بينما تنافس فى جولة الإعادة 218 مرشحا على 109 مقعدا بعد تأجيل انتخابات دائرة ديرمواس بالمنيا لأجل غير مسمى بسبب حكم قضائى بعودة مرشح لسباق الانتخابات والمخصص لها مقعد واحد.

ويشكل مجلس النواب من 568 عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردي، و284 مقعدا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.



وأجريت الإعادة بين المرشحين المتنافسين على المقاعد فى المحافظات كالتالى:

1-محافظة الجيزة

بين 4 مرشحين بدائرة البدرشين على مقعدين

2-محافظة الفيوم

6 مرشحين بدائرة سنورس على 3 مقاعد

4 مرشحين بدائرة أطسا على مقعدين

4 مرشحين بدائرة أبشواي على مقعدين

3-محافظة بني سويف

4 مرشحين بدائرة ناصر على مقعدين

4 مرشحين بدائرة بني سويف على مقعدين

6 مرشحين بدائرة ببا على 3 مقاعد

2 بدائرة إهناسيا على مقعد

4-محافظة المنيا

6 مرشحين بدائرة ملوي على 3 مقاعد

8 مرشحين بدائرة مغاغة على 4 مقاعد

6 مرشحين بدائرة غرب سمالوط على 3 مقاعد

6 مرشحين بدائرة أول المنيا على 3 مقاعد

4 مرشحين بدائرة أبو قرقاص على مقعدين

5-محافظة أسيوط

6 مرشحين بدائرة أول أسيوط على 3 مقاعد

4 مرشحين بدائرة أبو تيج على مقعدين

8 مرشحين بدائرة القوصية على 4 مقاعد

6 مرشحين بدائرة الفتح على 3 مقاعد

6- محافظة الوادي الجديد

2 مرشحين بدائرة الداخلة على مقعد

2 مرشحين بدائرة الخارجة على مقعد

7-محافظة سوهاج

6 مرشحين بدائرة طهطا على 3 مقاعد

4 مرشحين بدائرة سوهاج على مقعدين

2 مرشحين بدائرة دار السلام على مقعد

4 مرشحين بدائرة جرجا على مقعدين

4 مرشحين بدائرة أخميم على مقعدين

2 مرشحين بدائرة المنشأة على مقعد

2 مرشحين بدائرة المراغة على مقعد

4 مرشحين دائرة البلينا على مقعدين

8-محافظة قنا

6 مرشحين بدائرة نجع حمادي على 3 مقاعد

4 مرشحين بدائرة قوص على مقعدين

4 مرشحين بدائرة قنا على مقعدين

4 مرشحين بدائرة أبو تشت على مقعدين

9-محافظة الأقصر

2 مرشحين بدائرة إسنا على مقعد

2 مرشحين بدائرة القرنة على مقعد

2 مرشحين بدائرة الأقصر على مقعد



10-محافظة أسوان

2 مرشحين بدائرة نصر النوبة على مقعد

2 مرشحين بدائرة كوم أمبو على مقعد

4 مرشحين بدائرة أول أسوان على مقعدين

2 مرشحين بدائرة أدفو على مقعد

11-محافظة الإسكندرية

4 مرشحين بدائرة محرم بك على مقعدين

8 مرشحين بدائرة أول المنتزة على 4 مقاعد

6 مرشحين بدائرة أول الرمل على 3 مقاعد

4 مرشحين بدائرة سيدي جابر على مقعدين

4 مرشحين بدائرة الدخيلة على مقعدين

12-محافظة البحيرة

4 مرشحين بدائرة كوم حمادة على مقعدين

6 مرشحين بدائرة كفر الدوار على 3 مقاعد

6 مرشحين بدائرة دمنهور على 3 مقاعد

2 مرشحين بدائرة حوش عيسي على مقعد

4 مرشحين بدائرة أبو حمص على مقعدين

4 مرشحين بدائرة أبو المطامير على مقعدين

4 مرشحين بدائرة إيتاي البارود على مقعدين

4 مرشحين بدائرة المحمودية على مقعدين

2 مرشحين بدائرة الدلنجات على مقعد

13-محافظة مطروح

2 مرشحين بدائرة مطروح على مقعد

2 مرشحين بدائرة الحمام على مقعد