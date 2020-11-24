اليوم السابع
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انتظام فتح لجان أسيوط أمام الناخبين لليوم الثانى فى جولة الإعادة لانتخابات النواب

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 10:00 ص
انتظام فتح لجان أسيوط أمام الناخبين لليوم الثانى فى جولة الإعادة لانتخابات النواب غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة
أسيوط – هيثم البدرى

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أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على انتظام فتح اللجان الانتخابية أمام الناخبين بكافة مراكز ومدن وقرى المحافظة في اليوم الثاني لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب للإدلاء بأصواتهم بحضور رؤساء اللجان من القضاة والمشرفين على اللجان وسط تواجد أمني مكثف مشيراً إلى عدم تلقي غرفة عمليات المحافظة أي بلاغات أو رصد لأي خروقات في اليوم الأول حيث جرت بهدوء دون أي مشاكل.

جاء ذلك خلال متابعته لتقرير غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة المنعقدة بحضور المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة والعميد أركان حرب سيد رضوان ساني مساعد قائد المنطقة الجنوبية العسكرية للمشروعات والعقيد محمود صبحي المستشار العسكرى للمحافظة والعديد من القيادات الأمنية والعسكرية وممثلي المديريات الخدمية والهيئات المختلفة.  

وأوضح المحافظ، أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بمقرات اللجان الانتخابية حيث تم تعقيم جميع اللجان عقب انتهاء اليوم الأول وصباح اليوم مع إلتزام جميع المشرفين والناخبين المتواجدين باللجان بإرتداء الكمامات وتوفير مظلات وأماكن انتظار للعمل علي راحه الناخبين.  

كان محافظ أسيوط، قد تابع خلال جولات ميدانية أمس سير العملية الانتخابية في اليوم الأول بلجان مدرسة بدر التجريبية للغات ومدرسة الفاروق الرسمية لغات ومدرسة أسيوط الرسمية المتميزة بحي شرق ولجان معهد أسيوط الابتدائي الازهري بحي غرب للاطمئنان على سير جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب وتوفير سبل الراحة للمواطنين خلال إدلائهم بأصواتهم من خلال تخصيص أماكن لإنتظار الناخبين وعمل تند ومظلات لهم بالإضافة إلى تزويد المقار الانتخابية ببوابات تعقيم وتوفير كواشف حرارة وكحول وكراسي متحركة لنقل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بمساعدة العاملين باللجان وأفراد الأمن.  

يذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط يبلغ 2 مليون و779 ألف و851 ناخب يدلون بأصواتهم في 4 لجان عامة متمثلة في 497 مركز انتخابي يضم  914 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركز إداري وحي بالإضافة الى مدينة أسيوط الجديدة.  

 

 

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