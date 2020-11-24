اليونيسف تتعاون مع أكثر من 350 شريكا لتقديم لقاحات فيروس كورونا للعالم

كتبت أمل علام

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) إنها تعمل مع أكثر من 350 شريكًا، بما في ذلك شركات الطيران الكبرى وخطوط الشحن والجمعيات اللوجستية من جميع أنحاء العالم لتقديم لقاحات كورونا Covid-19 إلى أكثر من 92 دولة بمجرد توفر الجرعات.

ووفقا لما ذكره موقع TimesNowNews فان إتليفا قاديلي، مديرة قسم الإمدادات في اليونيسف، سلطت الضوء على أهمية الشراكة لضمان القدرة على تنفيذ المشروع الضخم، مضيفة : "مع استمرار العمل على تطوير لقاحات فيروس كورونا، تكثف اليونيسف جهودها مع شركات الطيران وشركات الشحن وخطوط الشحن وغيرها من الجمعيات اللوجستية لتقديم لقاحات منقذة للحياة بأسرع ما يمكن وبأمان".

وقالت، سيقطع هذا التعاون الذي لا يقدر بثمن شوطًا طويلاً لضمان توفير سعة نقل كافية لهذه العملية التاريخية والعملاقة، نحن بحاجة إلى جميع الأيدي على سطح السفينة بينما نستعد لتقديم جرعات لقاح فيروس كورونا، والحقن والمزيد من معدات الحماية الشخصية، وحماية عمال الخطوط الأمامية في جميع أنحاء العالم.

لبدء الاستعدادات، أطلعت اليونيسف ومنظمة الصحة للبلدان الأمريكية (PAHO) والاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) شركات الطيران العالمية الكبرى الأسبوع الماضي على متطلبات السعة المتوقعة وناقشت طرق نقل ما يقرب من ملياري جرعة من فيروس كورونا العام المقبل، هذا بالإضافة إلى مليار حقنة يجب نقلها عن طريق الشحن البحري، وقالت الوكالة إن اليونيسف تقوم في الأسابيع المقبلة بتقييم قدرة النقل الحالية لتحديد الثغرات والمتطلبات المستقبلية.

وأضافت: "من المتوقع أن يكون شراء وتسليم وتوزيع لقاحات فيروس كورونا أكبر وأسرع عملية من نوعها على الإطلاق".

تقود اليونيسف الجهود لشراء وتسليم لقاحات فيروس كورونا من الشركات المصنعة التي لديها اتفاقيات مع مبادرة كوفاكس COVAX وبالتعاون مع منظمة الصحة للبلدان الأمريكية، حيث ستنسق اليونيسف عمليات الشراء والتسليم لـ 92 من الاقتصادات ذات الدخل المنخفضة والمتوسطة ​​الدخل بأسرع ما يمكن وبأمان.

وتستند هذه الجهود إلى جهود اليونيسف الطويلة مع صناعة الخدمات اللوجستية لنقل الإمدادات في جميع أنحاء العالم على الرغم من القيود المتعلقة بالوباء، منذ يناير، سلمت أكثر من 190 مليون دولار أمريكي، بقيمة دولارات من إمدادات لفيروس كورونا مثل الأقنعة والعباءات ومكثفات الأكسجين ومجموعات الاختبار التشخيصية لدعم البلدان في استجابتها للوباء.

وقال الموقع، بصفتها أكبر مشترى منفرد للقاحات في العالم، تشتري اليونيسف عادةً أكثر من ملياري جرعة من اللقاحات سنويًا للتحصين الروتيني والاستجابة للفاشية نيابة عن حوالي 100 دولة، وتتضمن هذه الخبرة التي لا مثيل لها تنسيق آلاف الشحنات مع متطلبات سلسلة التبريد المختلفة، مما يجعل وكالة الأمم المتحدة خبيرة في إدارة سلسلة التوريد للمنتجات التي يتم التحكم في درجة حرارتها، وهو أمر ضروري بشكل خاص خلال هذه المهمة التاريخية.