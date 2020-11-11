اليوم السابع
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اللقاح الروسى لفيروس كورونا "سبوتنيكV "يحقق فعالية بنسبة 92%

الأربعاء، 11 نوفمبر 2020 11:58 ص
اللقاح الروسى لفيروس كورونا "سبوتنيكV "يحقق فعالية بنسبة 92% لقاح كورونا الروسى يحقق فعالية بنسبة 92%
كتبت أمل علام

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كشف موقع صندوق الاستثمار المباشر الروسى" RDIF " التابع للحكومة الروسية اليوم، نتائج لقاح فيروس كورونا الروسى سبوتنيك الذى يطوره معهد أبحاث Gamalya عن نتائج  أول تحليل بيانات المرحلة الثالثة لتجارب اللقاح بانه حقق فعالية بنسبة 92%، وذلك وفقا لموقع صندوق الاستثمار الروسى.

وقال الموقع، شارك 40 ألف متطوع حاليًا في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية مزدوجة التعمية والعشوائية والمضبوطة، والتي تم تطعيم أكثر من 20 ألف منهم بالجرعة الأولى من اللقاح وأكثر من 16 الف مع كل من الجرعتين الأولى والثانية من اللقاح.

يكمن تفرد اللقاح الروسي في استخدام نوعين مختلفين من ناقلات الفيروسات الغدية البشرية التي تمكن من توفير استجابة مناعية قوية وطويلة الأجل بعد الحقن الثاني.

يعتمد لقاح سبوتنيك الروسىSputnik V على منصة ناقلات للفيروسات الغدية البشرية مدروسة جيدًا، والتي أثبتت أنها آمنة وفعالة مع عدم وجود آثار جانبية طويلة المدى في أكثر من 250 تجربة سريرية على مستوى العالم، أجريت خلال العقدين الماضيين، "في حين أن تاريخ الاستخدام من الفيروسات الغدية البشرية في تطوير اللقاح كانت في عام 1953.

حاليًا، تم الموافقة على التجارب السريرية للمرحلة الثالثة للقاح سبوتنيك الروسى Sputnik V ، لفيروس كورونا وتجرى حاليا في بيلاروسيا، والإمارات العربية المتحدة، وفنزويلا، ودول أخرى، بالإضافة إلى المرحلة الثانية والثالثة في الهند.

Sputnik
 

 


لقاح كورونا

لقاح كورونا الروسى

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نتائج لقاح كورونا الروسى

سبوتنيك الروسى

اللقاح الروسى يحقق فعالية 92

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