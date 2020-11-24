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"اليوم السابع" يحذر من خبر مفبرك بشأن تعليق الدراسة والفعاليات الرسمية

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 01:13 ص
"اليوم السابع" يحذر من خبر مفبرك بشأن تعليق الدراسة والفعاليات الرسمية الخبر المفبرك عن تعليق الدراسة والفعاليات الرسمية
كتب - أحمد يعقوب

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تحذر مؤسسة "اليوم السابع" الصحفية، قراءها الأعزاء من  تداول مستند مفبرك وغير صحيح منسوب لرئاسة مجلس الوزراء، ويحمل لوجو مؤسسة "اليوم السابع"، بشأن تعليق الدراسة والفعاليات الرسمية والتجمعات داخل الدولة، فى إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد، حيث أن الخبر غير صحيح على الإطلاق.
 
اليوم السابع يحذر من خبر مفبرك بشأن تعليق الدراسة والفعاليات الرسمية
 
 
المفارقة أن الورقة المفبركة تُشير إلى صدور القرار المزعوم عن مجلس الوزراء بتاريخ 28 نوفمبر، وهو ما يؤكد اصطناع الورقة وعدم صحتها بالنظر إلى أنها مؤرخة بيوم من الأسبوع المقبل.
 
واعتادت الصفحات المجهولة على منصات التواصل الاجتماعى، انتحال اسم "اليوم السابع" واستغلاله فى نشر أخبار كاذبة وشائعات، وذلك بهدف استهداف مصداقية "اليوم السابع."
 
جدير بالذكر أن مصادر حكومية نفت فى وقت سابق أمس، ما تردد بشأن فرض حظر شامل يوم مباراة الأهلى والزمالك فى بطولة دورى أبطال أفريقيا الجمعة المقبلة، مؤكدة أنه لا صحة لهذا الأمر.
 
 
 

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كورونا

تعليق الفعاليات

حظر التجول

مجلس الوزراء

إجراءات كورونا

اليوم السابع بلس

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