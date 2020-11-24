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"الوزراء" يعين الدكتور عبد الناصر حميدة مديرا لمديرية الصحة بالغربية لمدة عام

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 01:21 ص
"الوزراء" يعين الدكتور عبد الناصر حميدة مديرا لمديرية الصحة بالغربية لمدة عام الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة
الغربية - مصطفى عادل

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أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعيين الدكتور عبد الناصر عبد الحليم حميده مديراً لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الغربية لمدة عام أو لحين بلوغ سن المعاش ايهما أقرب.

وجاء في نص القرار الصادر برقم 2393 لسنة 2020، يُعين التالي أسماؤهم بالمستوى الوظيفي العالية لمدة عام أو حتى تاريخ بلوغ السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة ايهما أقرب، وهم الدكتور هشام محمد شوقي مديرا لمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، والدكتور عبد الناصر عبد الحليم حميده مديراً لمديرية الشؤون الصحية بالغربية، والدكتور محمد شوقي محمد احمد مديرا لمديرية الشؤون الصحية بالقاهرة، وعلي وزيرة الصحة تنفيذ القرار.

يذكر أن الدكتور عبد الناصر حميده كان قد صدر تكليفا له من وزيرة الصحة بتسيير أعمال مديرية الشئون الصحية بالغربية خلفا للدكتور عبد القادر كيلاني بعد بلوغه سن المعاش.


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