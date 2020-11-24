اليوم السابع
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النيابة تأمر بالتصريح بدفن جثة سائق لقى مصرعه بحادث انقلاب موتوسيكل بمدينة نصر

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 09:07 م
النيابة تأمر بالتصريح بدفن جثة سائق لقى مصرعه بحادث انقلاب موتوسيكل بمدينة نصر حادث تصادم - صورة أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة مدينة نصر أول، بالتصريح بدفن جثة سائق، لقى مصرعه فى حادث انقلاب موتوسيكل بشارع متولي الشعراوى، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالي، يفيد بانقلاب موتوسيكل وإصابة سائقه، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث.

وبالفحص تبين صحة البلاغ، على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصاب إلى المستشفى، الذي توفي قبل تلقيه العلاج، وجارى رفع حطام الحادث لتيسير الحركة المرورية.

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التي تولت مباشرة التحقيقات، والتي أمرت بدفن جثة السائق.

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

كما شنت الإدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.


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