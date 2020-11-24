اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 05:56 م
خالد صلاح
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المفوضية الأوروبية تتفق مع موديرنا لتأمين 160 مليون جرعة من لقاح كورونا

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 05:00 م
المفوضية الأوروبية تتفق مع موديرنا لتأمين 160 مليون جرعة من لقاح كورونا لقاح موديرنا - صورة أرشيفية
بروكسل /أ ش أ/

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أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، الاتفاق مع شركة الأدوية الأمريكية "موديرنا" على توفير 160 مليون جرعة من لقاحها المضاد لفيروس "كورونا" المستجد، والذى أعلنت الشركة مؤخرا عن نتائج واعدة للاختبارات التى أجريت عليه.

وقالت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد سينهى الاتفاق رسميا، غدا الأربعاء، ورأت أن اللقاح قد يكون "فعالا بشكل كبير"، مشيرة إلى النتائج الأولية التى أعلنتها "موديرنا"، الأسبوع الماضي، وأكدت فعالية اللقاح المحتمل بنسبة تصل لـ5ر94 بالمئة فى منع الإصابة بـ"كوفيد-19".

وأضافت: "قد يساعد اللقاح، وهو ضرورى لإنهاء تلك الجائحة والتغلب على الفيروس"، حسب ما نقلت عنها النسخة الأوروبية لمجلة "بوليتيكو".

وبموجب العقد، الذى أُبرم فى أغسطس الماضي، يحصل الاتحاد على 80 مليون جرعة مع إمكانية شراء 80 مليون جرعة إضافية عند الحاجة.

ولفتت فون دير لاين إلى أن العقد مع "موديرنا" هو السادس الذى تبرمه المفوضية مع شركات مصنّعة للقاحات من المنتظر استخدامها لوقف تفشى فيروس "كورونا"، الأمر الذى قالت إنه يخلق "واحدة من أكثر الحافظات الخاصة بلقاحات "كوفيد-19" شمولا" على مستوى العالم.

وأمنت بروكسل، حتى اليوم، ملايين الجرعات من أفضل 3 لقاحات مرشحة حتى الآن، والتى من المنتظر أن تحصل على موافقة الجهات التنظيمية المعنية بالأدوية لبدء توزيعها قبل نهاية العام.

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أن كل اللقاحات المرشحة سيتم اختبارها "بحرص شديد" من جانب وكالة أدوية الأوروبية للتأكد من سلامتها وفعاليتها. وإذا حصل أى لقاح على موافقة الجهات المسئولة عن تنظيم تداول العقاقير الطبية، ستحصل كل بلدان الاتحاد عليه فى نفس الوقت وفقا لعدد السكان فى كل بلد.

 


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