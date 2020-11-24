اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 10:40 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

المشاهد الأولى لمحطة بترول جدة بعد استهدافها من قبل الحوثيين.. صور

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 09:33 ص
المشاهد الأولى لمحطة بترول جدة بعد استهدافها من قبل الحوثيين.. صور هجوم ارامكو
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال مسؤول في شركة أرامكو السعودية، إن الحوثيين هاجموا منشأة نفط حيوية في جدة، مؤكدا عدم سقوط ضحايا فى الهجوم.

 

جدة
 

وأضاف مسؤول شركة أرامكو السعودية، أن فرق الإطفاء استجابت بسرعة وأخمدت النيران في غضون 40 دقيقة، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية متطابقة.

جدة 2

 

وكان مصدر مسؤول في وزارة الطاقة صرح بأنه عند الساعة الثالثة وخمسين دقيقة من صباح اليوم، وقع انفجار تسبب في نشوب حريق في خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة نتيجة اعتداء إرھابي بمقذوف.

 

جدة 3
 
ونقلت وكالة واس السعودية نقلا عن المصدر، أن فرق الإطفاء تمكنت من اخماد الحريق، وأنه لم تحدث، جراء ھذا الاعتداء، إصابات أو خسائر في الأرواح، كما أن امدادات شركة أرامكو السعودية من الوقود لعملائھا لم تتأثر.

هجوم ارامكو

الحوثي

جدة

الارهاب

الارهاب فى السعودية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

باختصار أهم الأخبار العربية والعالمية حتى منصف الليل..انفجار وحريق فى خزان للوقود في جدة نتيجة اعتداء إرھابى..زيادة قياسية لوفيات كورونا اليومية بتركيا..روسيا تعتقل ضابط شرطة على خلفية تفجيرات قطار أنفاق موسكو

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 12:00 ص

الجامعة العربية تدين استهداف الحوثيين لمحطة توزيع وقود فى جدة

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 11:05 م

البرلمان العربى: ندين الهجوم الإرهابى الجبان على محطة وقود فى جدة

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 10:41 م

اعتداء إرهابى فى السعودية.. انفجار وحريق بخزان للوقود فى محطة شمال جدة.. التحالف العربى: الأدلة أثبتت تورط النظام الإيرانى فى الهجمات.. ويتوعد: نحاسب المسؤولين.. والأمم المتحدة والتعاون الإسلامى يدينان

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 09:41 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة