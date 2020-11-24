الكويت (أ ش أ)

أدانت الكويت، بأشد العبارات، استهداف جماعة الحوثى محطة توزيع المنتجات البترولية فى شمال مدينة (جدة) السعودية، وذكرت وزارة الخارجية الكويتية - في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، "أن استمرار هذه الأعمال الإجرامية الآثمة، والتى تستهدف المدنيين، والبنى التحتية، وإمدادات الطاقة العالمية، والاعتداء على أمن واستقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة والمنطقة، تستوجب تحرك المجتمع الدولى، ولا سيما مجلس الأمن، لردع من يخطط ويقف وراءها، صيانة للأمن والسلم الدوليين".