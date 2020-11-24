اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 05:11 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الكنيسة القبطية ترسم كاهنين لأسيوط و 5 مكرسات بالسويس وتدشن مذبح طما

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 04:41 م
الكنيسة القبطية ترسم كاهنين لأسيوط و 5 مكرسات بالسويس وتدشن مذبح طما المكرسات الجدد
كتب مايكل فارس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
صلى الأنبا يوأنس أسقف إيبارشية أسيوط، القداس الإلهي في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بأسيوط، وقام برسامة اثنين من خدام الإيبارشية بدرجة القسيسية، هما الشماس روماني القس أنطون باسم القس جورجيوس لكنيسة القيامة بأسيوط، والشماس مدحت زهران باسم القس صرابامون لكنيسة الأمير تواضروس المشرقي بقرية بويط التابعة للإيبارشية.
 
وسوف يقضي القس صرابامون فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة في دير القديس الأنبا هيرمينا السائح بجبل قاو، التابع للإيبارشية، بينما يقضي القس جورجيوس الفترة ذاتها، في دير السيدة العذراء بجبل أسيوط (درنكة).
 
في سياق متصل، تمم الأنبا بموا أسقف إيبارشية السويس صباح اليوم، طقس صلوات تكريس خمس من طالبات التكريس، للخدمة بالإيبارشية. جاء ذلك قبل بدء القداس الإلهي الذي أقيم بكنيسة بيت الشهيد مارمينا العجايبى  للمكرسات.
 
والمكرسات الجديدات هن،  تاسوني أكسيا، تاسوني دميانه، تاسوني أناسيمون، تاسوني فيبي، تاسوني بارثينيا، وعقب انتهاء صلوات التكريس والقداس افتتح نيافة الأنبا بموا معرض للمشغولات والأعمال اليدوية المقام بيت مارمينا للمكرسات.
 
من جهة أخرى، دشن الأنبا إسحق أسقف طما، مذبح جديد بكنيسة الشهيد مارمينا العجائبي والقديس البابا كيرلس السادس بنزلة الدويك التابعة لإيبارشية طما، صباح اليوم.
 
وتمت صلوات التدشين بحسب الترتيب الطقسي قبل بدء القداس حيث تم تدشين المذبح البحري على اسم دانيال النبي والقديس البابا كيرلس السادس، وشمل التدشين أيضًا مجموعة من أيقونات الكنيسة، وكذلك أيقونتي تأسيس سر الافخارستيا والصليب في حامل الأيقونات، إلى جانب عدد من أواني الخدمة.
 
وتلا التدشين صلوات القداس الإلهي بمشاركة الآباء الكهنة والشمامسة والشعب، وعقب صلاة الصلح، سيامة 20 شماسًا في رتبة الإبصالتس (المرتل)، كما تم تطييب رفات الشهيد مار مينا عقب انتهاء القداس.

الكنيسه

مطرانيه أسيوط

مطرانيه السويس

مطرانيه طما

الانبا يؤانس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة