القبض على شخص متهم بسرقة مكتب محاسب بالإسكندرية

كتب ـ محمود عبد الراضي - محمد أبو ضيف

نجحت وزارة الداخلية في ضبط شخص سرق مكتب محاسب، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم السرقة والتشكيلات العصابية.

تبلغ لقسم شرطة سيدى جابر بمديرية أمن الإسكندرية، بالعثور على خزينة حديدية خاصة بمحل ملابس كائن بمنطقة سموحة دائرة القسم ملقاة أمام المحل، وبها آثار عنف بلوحة أرقامها السرية، وتبين سرقة (مبلغ مالى، جهاز خاص بالكاميرات) من داخل ذات المحل.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام، توصلت جهوده إلى تحديد مرتكب الواقعة (عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف تفصيلياً بإرتكابه الواقعة بأسلوب كسر قفل الباب والاستيلاء على المسروقات من مكتب المحاسب وكذا الخزينة ولدى عدم تمكنه من فتحها قام بتركها أمام المحل، وأضاف بإنفاقه المبلغ المستولى عليه، وبتطوير مناقشته اعترف بارتكاب واقعتين بذات الأسلوب بدائرة القسم، وإنفاقه المبالغ المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.