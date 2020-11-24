اليوم السابع
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وصناعة البلازما نقلة اقتصادية وطبية لمصر..

العضو المنتدب لخدمات نقل الدم الأسبق: إنشاء مراكز تجميع مشتقات البلازما بمصر أمن قومى

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 09:50 م
العضو المنتدب لخدمات نقل الدم الأسبق: إنشاء مراكز تجميع مشتقات البلازما بمصر أمن قومى التبرع بالبلازما من المتعافين - صورة أرشيفية
كتب أحمد عبد الرحمن

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قالت الدكتورة هالة عدلي حسين، العضو المنتدب للشركة القومية لخدمات نقل الدم "المصل واللقاح" سابقاً، إن إنشاء مراكز تجميع مشتقات البلازما في مصر يعتبر أمنا قوميا للدولة المصرية والشرق الأوسط وقارة أفريقيا، لافتة إلى أن تجميع البلازما يعتمد على عدد السكان.

وأضافت الدكتورة هالة عدلي حسين، خلال لقائها عبر زووم مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن المشروع مقدم للرئيس السيسي من قبل المصل واللقاح، ولدينا مصنعا لتصنيع مشتقات الدم.

وأوضحت أن الشركة المنتجة لمشتقات البلازما هي إحدى الشركات الأوروبية، وتستغرق من عامين لـ3 أعوام حتى تحصل على الشهادة المعتمدة، مشيرة إلى أن صناعة البلازما يعد نقلة اقتصادية وطبية وصحية ودوائية لمصر في العصر الحديث لم تحدث في التاريخ.

يذكر أن الحكومة وافقت على مشروع قانون ينظم عمليات نقل الدم وتجميع البلازما لتصنيع المشتقات.

البلازما

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لقاح كورونا

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مراكز تجميع مشتقات البلازما

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