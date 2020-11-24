الطرق المتبعة بإدارة المرور للتعامل مع الشبورة.. أبرزها تفويج السيارات

كتب عبد الرحمن سيد

تتبع الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد الوزير للمرور، طرقًا عديدة خلال فصل الشتاء للحفاظ على سلامة المواطنين خاصة في أوقات سوء الأحوال الجوية وظهور الشبورة.



وتجرى الإدارة متابعة بشكل دورى عن حالة الطقس، سواء بظهور أى شبورة على الطرق السريعة أو أمطار أو أى شىء عن الطقس السيئ، ومن أبرز الخطوات التي تتخذها الإدارة العامة للمرور في سوء حالة الطقس:

1- التنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية بشكل دورى عن حالة الطقس.

2- تجهيز غرف عمليات لمتابعة حركة السيارات على الطرق.



3- إغلاق الطرق السريعة التى تظهر عليها شبورة كثيفة منعًا للحوادث.



4- عمليات تفويج للسيارات للحد من تصادم السيارات وتتم من خلال تجميع عدد من السيارات مع خفض السرعة وتسبقهم سيارة فنار تابعة للإدارة لحين توصيلهم إلى نهاية الطريق، واستكمال الرحلة حتى الوصول إلى الأماكن التى يقصدونها أعلى الطريق، وذلك تمهيدًا لفتح الطريق.



5- تحذيرات من الرعونة فى السرعات والقيادة.



6- مراقبة حركة المرور بواسطة كاميرات المراقبة.



7- تمركز سيارات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق.



8- تخصيص خطوط ساخنة منها (01221110000) للمساعدة فى حالات الطوارئ على الطرق.