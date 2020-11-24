اليوم السابع
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الصحة: 6 عيادات متنقلة و7 أكشاك طبية لتأمين معرض Cairo ICT 2020

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 09:27 م
الصحة: 6 عيادات متنقلة و7 أكشاك طبية لتأمين معرض Cairo ICT 2020 التأمين الطبى لمعرض القاهرة
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان عن وضع خطة للتأمين الطبى لمعرض القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "Cairo ICT 2020" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمركز مصر للمعارض الدولية  والذي انطلق بداية الأسبوع الحالى، وذلك ضمن خطة الوزارة لتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للتأمين الطبى لكافة الفعاليات، و في إطار الحرص على الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين والتصدى لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم توفير الخدمات الطبية بالتعاون مع كل من قطاع الطب العلاجى وقطاع الطب الوقائى وقطاع الرعاية الأساسية، حيث تم توفير عدد 6 عيادات متنقلة تضم عدد من الأطقم الطبية والأدوية وكافة المستلزمات الطبية والوقائية الخاصة بهذه العيادات، حيث تقدم تلك العيادات الخدمات الطبية من قياس ضغط الدم والسكرى ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى.

ولفت إلى متابعة وتشديد الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال أنشطة وفعاليات المعرض، حيث قام فريق المتطوعين التابع للوزارة بمتابعة التزام الحضور بارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي والحرص على تقليل الكثافات ومنع التزاحم فى ساحات المعرض، بالإضافة إلى قيام فريق من قطاع الطب الوقائي برش المطهرات وتعقيم كافة أنحاء المعرض وأماكن إقامة الندوات.

وأضاف أنه تم توفير 7 أكشاك طبية متواجدة بمحيط المهرجان لتوفير الأدوية والمستلزمات الوقائية اللازمة من الكمامات والكحول والمطهرات وأجهزة قياس الحرارة، حيث يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة المواطنين خلال جائحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى قيام فرق المتطوعين بتوزيع هدايا عينية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية للتوعية بأهمية الفحص الذاتي للثدى والاطمئنان على الصحة العامة للمرأة ضمن المبادرة.

وتابع أنه تم الدفع بـ3 سيارات إسعاف للتأمين الطبي للمعرض، لنقل أى حالة قد يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد طبقا لخطة الإخلاء الطبي المقررة وتحديد المستشفيات المتاحة لاستقبال الحالات والتعامل معها، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المستشفيات الحكومية المحيطة.

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الصحة

الاسعاف

التأمين الطبي

معرض القاهرة

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