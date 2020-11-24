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الشركة المنتجة للقاح "سبوتنيك - V" تعلن توفيره للمواطنين الروس بالمجان

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 12:40 م
الشركة المنتجة للقاح "سبوتنيك - V" تعلن توفيره للمواطنين الروس بالمجان مختبرات فيروس كورونا
كتب سمير حسنى

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أعلنت الشركة المنتجة للقاح "سبوتنيك – V" المضاد لفيروس كورونا، أن اللقاح سيكون متاحا بالمجان للمواطنين الروس، جاء ذلك عبر حسابها على تويتر.

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وأعلن الحساب الخاص باللقاح الروسي "سبوتنيك – V"، على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، عن نتائج الدراسات التي تجرى على اللقاح بعد مرور 42 يوما من إعطاء الجرعة الأولى منه.
 
وأسفرت النتائج عن فعالية اللقاح بنسبة 95%، بشرط أن يتلقى الشخص الجرعة الثانية من اللقاح. وأشارت النتائج إلى أن فعالية "سبوتنيك – V" كانت قد وصلت في اليوم 28 من تلقي الجرعة الأولى (اليوم السابع من تلقي الجرعة الثانية) إلى 91.4%، لكنها بلغت 95% في اليوم 42، بعد الجرعة الأولى (اليوم 21 بعد الجرعة الثانية)، بعدما يكون المتطوعون قد شكلوا بالفعل استجابة مناعية مستقرة.

 


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