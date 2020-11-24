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السعودية تتهم الحوثى بمهاجمة محطة لأرامكو أمام مجلس الأمن الدولى

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 05:44 م
السعودية تتهم الحوثى بمهاجمة محطة لأرامكو أمام مجلس الأمن الدولى مجلس الأمن الدولى - أرشيفية
رويترز

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أبلغت السعودية مجلس الأمن الدولي بأن جماعة الحوثي اليمنية هي المسؤولة عن هجوم صاروخي على محطة لتوزيع المنتجات البترولية في جدة أمس الاثنين.

وحثت المجلس المكون من 15 دولة على وقف التهديد المحدق بأمن الطاقة العالمية والعملية السياسية الخاصة باليمن والأمن الإقليمي.

وقال السفير السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي في رسالة للمجلس في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين واطلعت عليها رويترز‭‭ ‬‬إنه تبين أن الحوثيين الذين تساندهم إيران مسؤولون عن الهجوم "الإرهابي".

وأضاف أن السعودية لن تألو جهدا لحماية أراضيها ومواطنيها.

 

 


السعودية

ميليشيا الحوثى

اليمن

أرامكو

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