اليوم السابع
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الرئيس الأفغانى يؤكد أهمية المفاوضات مع "طالبان" لتحقيق السلام فى البلاد

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 11:21 ص
الرئيس الأفغانى يؤكد أهمية المفاوضات مع "طالبان" لتحقيق السلام فى البلاد الرئيس الافغاني
كتب سمير حسنى

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قدم الرئيس الأفغاني أشرف غني، الشكر لحلف الأطلسي لوقوفه مع شعب أفغانستان، مؤكدا أن الأولوية لتحقيق السلام هو الهدف من المحادثات الجارية مع حركة طالبان.

 

وأضاف الرئيس الأفغاني أشرف غني خلال مؤتمر أممي افتراضى بجنيف للدعم في أفغانستان، من المهم أن يثق الشعب بالحكومة وسنستمر بإطلاق الإصلاح ومكافحة الفساد، مشيرا إلى انخفاض معدلات العنف خلال الفترة الماضية.

 

ودعا "غني" إلى تضافر الجهود خلال المفاوضات للوصول إلى اتفاقية سلام مع حركة طالبان، مثنيا على نجاح القوات الأفغانية في حفظ الأمن مع تراجع عدد القوات الأجنبية فى البلادن مضيفا: "خضنا حربا ضد الإرهاب واستعدنا معظم الأراضي التي احتلها قوات طالبان وعازمون على وقف تقدم قوات طالبان في ولاية هلمند".

 

 

 


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طالبان

هلمند

اشرف غني

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