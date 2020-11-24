وأضافت:"أن الرادارات قادرة على رصد أي طائرة تحلق على ارتفاع 600 كيلومتر، وكذلك رصد الصواريخ الباليستية متوسطة المدى على ارتفاع 1.8 ألف كيلومتر". 

وأشارت صحيفة (إزفيستيا) إلى أن نشر هذا النظام من الرادارات يؤدي إلى تقريب روسيا من استكمال تشكيل دائرة دفاع جوي واحدة فوق طريق البحر الشمالي والقطب الشمالى.