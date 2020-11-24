كتب سمير حسنى

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الثلاثاء، أن سفينة روسية منعت المدمرة الأمريكية جون ماكين من انتهاك الحدود الروسية في خليج بطرس الأكبر، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية. وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن السفينة وجهت تحذيرات عدة للمدمرة التابعة للبحرية الأمريكية بعد انتهاكها للحدود البحرية الروسية.

وفى وقت سابق، ذكرت صحيفة (إزفيستيا) الروسية، استنادا إلى مصادر بوزارة الدفاع الروسية، أن المجال الجوى فى شمال روسيا وفوق القطب الشمالى سيغلق بواسطة أحدث الرادارات بعيدة المدى من نوع "نيبو-إم"، وقالت المصادر - وفقا للصحيفة الروسية"جرى بالفعل نشر محطات الرادار وبدأت في الخدمة في شمال روسيا وفوق القطب الشمالي، حيث تم إنشاء حزام رادارى لا يمكن اختراقه".