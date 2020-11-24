الداخلية تضبط المتهمين بسرقة خطوط البترول بالفيوم

كتب ـ محمود عبد الراضي - محمد أبو ضيف

نجحت الداخلية في ضبط مرتكبى واقعة سرقة مواد بترولية من أحد خطوط الأنابيب بالفيوم، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الفيوم بمديرية أمن الفيوم، باكتشاف حدوث تسرب سولار من أحد خطوط أنابيب نقل المواد البترولية، المارة بدائرة المركز، ووجود وصلة فرعية موصلة بطريقة غير شرعية من خط الأنابيب المشار إليه.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم، توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة 5 عاطلين – لإثنين منهم معلومات جنائية، وأحدهم مقيد الحرية على ذمة إحدى القضايا– مقيمين بمحافظات الفيوم، وبنى سويف والجيزة)، عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وضبط اثنين منهم، وبمواجهتهما اعترفا تفصيلياً بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الهاربين، وقيامهما بتركيب وصلة على خط الأنابيب المشار إليه، تمهيداً لسرقة المواد البترولية عقب ضخها بالخط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.