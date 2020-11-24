اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 04:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم تؤكد: الدراسة مستمرة.. وامتحانات الترم الأول يناير المقبل

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 03:00 ص
التعليم تؤكد: الدراسة مستمرة.. وامتحانات الترم الأول يناير المقبل الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الدراسة مستمرة ولن تتوقف، مشددة على أن الامتحانات تعقد فى موعدها فى يناير المقبل، وفق المواعيد المحددة فى الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجارى.

وأوضحت المصادر، فى تصريح خاص، أن المناهج يتم شرحها وفق توقيت زمنى يتناسب مع توزيع المقرر الدراسى المعتمد من مديرى عموم تنمية المواد الدراسية.

وقال الدكتور طارق شوقى وزير التربية التعليم والتعليم الفنى، إن إصابته بفيروس كورونا إشاعة سخيفة، والوضع الحالى لا يقودنا إلى قرار بإغلاق المدارس، ونتبع الإجراءات والضوابط الاحترازية والأحوال منتظمة، مشيرا إلى أنه لا يمكن إغلاق المدارس وحدها، ولكنه إذا أصبح هناك إغلاق تام فى الدولة، فالوزارة مستعدة للدراسة أون لاين، مشيرًا إلى أن الأحوال مطمئنة وإذا استدعى الأمر أى إجراء إضافى سنطبقه، وأعداد الإصابات بالفيروس بين الطلاب والمعلمين فى حدود آمنة.

وتابع شوقى، قائلا إن هناك من يستهدف إيقاف الحياة فى مصر، سواء المدارس أو الاقتصاد أو غيرهما، وهذا الأمر ليس فى مصلحة أحد، مشيرا إلى أنه من يريد إكمال الدراسة فى المنازل، فهذا متاح وعليه إبلاغنا بذلك، موضحا أن جميع طلاب المرحلة الثانوية لديهم أجهزة التابلت والاختبارات ستكون أون لاين، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك أكثر من فرصة للامتحان، وسيكون هناك فرصة ثانية وثالثة، وينتقى الدرجة العليا لكل مادة إذا طلب الطالب ذلك.

التربية والتعليم

توقف الدراسة

موعد توقف الدراسة

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار

اخبار عاجلة

اليوم السابع بلس

امتحانات الترم الاول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزارة التربية والتعليم بالسودان تمنع ضرب التلاميذ في المدارس

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 12:11 م

صور.. حملة لتطهير مكاتب العاملين بمديرية التربية والتعليم بالغربية

السبت، 21 نوفمبر 2020 02:32 م

وزير التربية والتعليم يجدد الثقة فى وكيل كفر الشيخ

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 12:14 م

تعيين هشام منير مديرا عامًا لمديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 12:15 م

امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونية على التابلت تشمل أسئلة مقالية واختيارا من متعدد.. وزارة التعليم: ليست اختبارات موحدة وتقيس الفهم.. وتؤكد: الصفان الدراسيان "سنوات نقل عادية نجاح ورسوب"

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 06:00 م

متى ينتهى الفصل الدراسى الأول فى ظل انتشار كورونا؟ وزارة التعليم تجيب

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 10:00 ص

التعليم تحدد الحالات المسموح فيها بالغياب عن الدراسة.. الإصابة أو الاشتباه فى كورونا وأى عذر مرضى آخر يمنح الطالب حق البقاء بالمنزل.. وتؤكد: يجب تقديم إثبات طبى للمدرسة.. وشرح المناهج يتم وفق معدلات زمنية

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 08:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة