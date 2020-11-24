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الإمارات تعيد صلاة الجمعة اعتبارا من الرابع من ديسمبر وفق إجراءات احترازية

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 05:24 م
الإمارات تعيد صلاة الجمعة اعتبارا من الرابع من ديسمبر وفق إجراءات احترازية صلاة الجمعة فى الإمارات
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة العربية في خبر عاجل منذ قليل، أن الإمارات تعيد صلاة الجمعة اعتبارا من الرابع من ديسمبر وفق إجراءات احترازية.

وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية تسجيل 1310 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 161 ألفًا و365 حالة، وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الثلاثاء، أن هناك 683 حالة قد تماثلت للشفاء؛ ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 150 ألفًا و261 حالة، بالإضافة إلى تسجيل 5 حالات وفاة وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 559 حالة.

وأضافت أنه تم إجراء 100 ألف و11 فحصًا جديدًا خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

 


الامارات

كورونا

صلاه الجمعه

صلاة الجمعة فى الإمارات

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