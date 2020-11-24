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الأقصر تستقبل 8 ماكينات غسيل كلوى جديدة تبرع من صندوق تحيا مصر

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 06:03 م
الأقصر تستقبل 8 ماكينات غسيل كلوى جديدة تبرع من صندوق تحيا مصر الأقصر تستقبل 8 ماكينات غسيل كلوى جديدة تبرع من صندوق تحيا مصر
الأقصر – أحمد مرعى

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استقبلت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، عدد 8 ماكينات غسيل كلوى جديدة  تبرع من صندوق تحيا مصر، حيث قال الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أن هذا يأتي فى إطار برتوكول التعاون المشترك بين وزارة الصحة وصندوق تحيا مصر.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم إمداد مستشفى حميات أرمنت بـ8 ماكينات غسيل كلوى، حيث أنه بذلك تكون مستشفي حميات أرمنت من مستشفيات المحافظة الحاصلة على إحلال وتجديد ماكينات الغسيل الكلوى.

وأوضح الدكتور ماجد عاطف مدير إدارة الكلي الصناعي بمديرية الصحة بالأقصر، أنه بتلك المرحلة تكون جميع المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية قد تم احلال وتجديد ماكيناتها بالكامل، وتقدم  بأسمى آيات الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية لدعم جهود وزارة الصحة ولحرصه المستمر على صحة وسلامة المواطنين ببلادنا الحبيبة مصر.

 

 

 


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