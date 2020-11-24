اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 01:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: السواحل الغربية تتأثر بكتلة رطبة.. وأمطار على مطروح والإسكندرية

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 12:43 م
الأرصاد: السواحل الغربية تتأثر بكتلة رطبة.. وأمطار على مطروح والإسكندرية خرائط الطقس
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن السواحل الغربية تتأثر اليوم بكتلة شرقية رطبة تعمل على تكوين السحب المتوسطة والمنخفضة.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه يصاحب ذلك سقوط الأمطار على مناطق من مطروح والإسكندرية كما يسود طقس معتدل على كافة الانحاء بارد ليلا.

ويشهد اليوم الثلاثاء، شبورة مائية صباحا وطقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، وطقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح نشطة، وطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانا على خليج السويس.

ويسود طقس معتدل على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق من شمال الوجه البحرى كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية، وأمطار متوسطة على بعض المناطق من الإسكندرية والسلوم ورشيد وبلطيم، وأمطار متوسطة لغزيرة على بعض المناطق من الصبغة ومطروح.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء : القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة.


حالة الطقس

حالة الطقس غدا

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس القاهرة

حالة الطقس هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الاسكندرية

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس يوم الثلاثاء والاربعاء والخميس

حاله الطقس

حالة الطقس فى الاسكندرية

حالة الطقس درجة الحرارة

حالة الطقس غدا الثلاثاء

حالة الطقس الان

حالة الطقس درجة الحرارة غدا

الطقس غدا

اخبار الطقس

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس في الاسكندريه

اخبار الطقس غدا في الاسكندريه

الطقس غدًا

توقعات الطقس غدا

أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة

درجات الحرارة اليوم

درجات الحرارة غدا

درجات الحرارة في مصر

درجات الحرارة في القاهرة

درجات الحرارة في الإسكندرية

درجات الحرارة الان

درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة