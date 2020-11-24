استبدال رئيس لجنة فرعية فى انتخابات مجلس النواب بالبحيرة لوفاة والده

وكانت لجان التصويت لانتخابات مجلس النواب بدوائر محافظة البحيرة شهدت إقبالا كثيفا مع الساعات الأخيرة لعمليات التصويت وسط إجراءات احترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وتصدر المشهد الانتخابى كبار السن والسيدات الذين توافدوا على اللجان الانتخابية منذ الصباح الباكر للإدلاء بأصواتهم، فيما كثفت الأجهزة الأمنية من تواجدها أمام لجان الانتخابات لتأمينها ومنع أى إخلال بالعملية الانتخابية.

من جانبه أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن الأجهزة التنفيذية على مسافة واحدة من كافة المرشحين فى انتخابات مجلس النواب، مضيفا أن هناك توجيهات واضحة وحاسمة للمؤسسات الخدمية والمصالح الحكومية بالالتزام بالحياد وعدم مناصرة أى مرشح، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأشار محافظ البحيرة إلى انتظام سير العملية الانتخابية بجميع اللجان دون أى مشاكل تذكر، وأنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية لرصد أى مخالفات أو أزمات لحلها بشكل عاجل، لافتا إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل لجان الانتخابات، وكذلك توفير أتوبيسات لنقل المواطنين إلى مقار اللجان، حيث ناشد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة مواطنى المحافظة بالمشاركة فى الانتخابات البرلمانية بكثافة، من أجل ترسيخ الديمقراطية واكتمال المنظومة التشريعية فى مصر.

وأكد محافظ البحيرة تجهيز 653 مركزا انتخابيا يضم 1296 لجنة فرعية لاستقبال 4 ملايين و12 ألف ناخب بعدد 9 دوائر انتخابية يتنافس بها 36 مرشحا خلال جولة الإعادة للتنافس على 18 مقعدا، مشيرا إلى ربط مركز العمليات الرئيسي بغرف العمليات الفرعية بجميع المراكز مع تواجد كافة العناصر الممثلة لكافة الجهات المعنية للتدخل الفوري وحل أي مشكلة قد تطرأ .