اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 04:05 م
خالد صلاح
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ارتفاع الدين العام للأردن 11% فى 8 أشهر

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 03:47 م
ارتفاع الدين العام للأردن 11% فى 8 أشهر ارتفاع الدين العام للأردن - صورة أرشيفية
رويترز

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ارتفع الدين العام المستحق على الأردن في الأشهر الثمانية الأولى من العام 11 بالمئة إلى 26.54 مليار دينار (37.4 مليار دولار)، مقارنة مع 23.9 مليار دينار في نهاية 2019.

أظهرت الإحصاءات المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية اليوم الثلاثاء أن الدين الداخلي في نهاية أغسطس بلغ 12.44 مليار دينار والدين الخارجي نحو 14.07 مليار دينار.

يعادل الدين العام الأردني 85 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

غيرت وزارة المالية منهجيتها في حساب دينها العام بحيث لا يتضمن ديونها من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والبالغة 6.67 مليار دينار.

 


الاردن

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الدين العام الأردني

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الدين الداخلي

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