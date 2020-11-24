ارتفاع الدين العام للأردن 11% فى 8 أشهر

رويترز

ارتفع الدين العام المستحق على الأردن في الأشهر الثمانية الأولى من العام 11 بالمئة إلى 26.54 مليار دينار (37.4 مليار دولار)، مقارنة مع 23.9 مليار دينار في نهاية 2019.