اليوم السابع
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إيفانكا ترامب تعرب عن فخر إدارة والدها بمبادرة تريليون شجرة: لاستعادة غابتنا

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 12:44 ص
إيفانكا ترامب تعرب عن فخر إدارة والدها بمبادرة تريليون شجرة: لاستعادة غابتنا إيفانكا ترامب
كتب هيثم سلامة

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أكدت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي ومستشارته، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفخر بقيادتها لمبادرة تريليون شجرة، موضحة أنها تدرك الحاجة الماسة لاستعادة الغابات والحفاظ عليها في الداخل والخارج. 

وكتبت إيفانكا ترامب، عبر حسابها بموقع تويتر:" تفخر إدارة ترامب بقيادتها لمبادرة تريليون شجرة لأننا ندرك الحاجة الماسة لاستعادة غاباتنا والحفاظ عليها في الداخل وحول العالم. تريليون شجرة دائمة الخضرة".

يأتي ذلك في ظل رفض المحكمة العليا فى بنسيلفانيا طعن حملة الرئيس الامريكى المنتخب دونالد ترامب بشأن 8 آلاف بطاقة اقتراع في فيلادلفيا، وفقا لمصادر إعلامية.

ورغم تأكيد أعضاء بالحزب الجمهورى الذى ينتمى له الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب القبول بنتيجة الانتخابات الأمريكية بعد الانتهاء من التحديات القانونية، ومطالبة رئيس التشيك لترامب بالقبول بالهزيمة، إلا أن الرئيس الأمريكي وحملته لا زالت تصر على أن تلك الانتخابات كانت مزورة .

وفى هذا السياق قال زعيم الأقلية الجمهورية فى مجلس النواب الأمريكى، إنه سيتم القبول بنتائج الانتخابات بعد الانتهاء من التحديات القانونية.

 

 


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