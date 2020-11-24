إيران تسجل زيادة قياسية فى الإصابات الجديدة بكورونا بلغت 13721 حالة

رويترز

سجلت إيران اليوم الثلاثاء زيادة قياسية في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا بلغت 13721 حالة كما اقتربت من تسجيل عدد قياسي في حالات الوفاة بعد أن أودى الفيروس بحياة 483 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت سيما سادات لاري المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية للتلفزيون الرسمي إن إجمالي حالات الإصابة في إيران، البلد الأكثر تضررا من الجائحة في الشرق الأوسط، بلغ 880542 حالة والوفيات 45738 حالة.

وكانت قد فرضت إيران قيودا أكثر صرامة لكبح الموجة الثالثة من الإصابات بفيروس كورونا منها إغلاق الأعمال التجارية غير الأساسية وفرض قيود على الحركة والسفر.

وحذرت بعض السلطات الإيرانية من أن الوفيات اليومية الناجمة عن الفيروس قد تصل إلى 1200 إذا تقاعس الناس عن احترام البروتوكولات الصحية، بما في ذلك وضع الأقنعة والتباعد الاجتماعي.