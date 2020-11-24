اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 04:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إيران تسجل زيادة قياسية فى الإصابات الجديدة بكورونا بلغت 13721 حالة

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 02:55 م
إيران تسجل زيادة قياسية فى الإصابات الجديدة بكورونا بلغت 13721 حالة كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سجلت إيران اليوم الثلاثاء زيادة قياسية في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا بلغت 13721 حالة كما اقتربت من تسجيل عدد قياسي في حالات الوفاة بعد أن أودى الفيروس بحياة 483 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت سيما سادات لاري المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية للتلفزيون الرسمي إن إجمالي حالات الإصابة في إيران، البلد الأكثر تضررا من الجائحة في الشرق الأوسط، بلغ 880542 حالة والوفيات 45738 حالة.

وكانت قد فرضت إيران قيودا أكثر صرامة لكبح الموجة الثالثة من الإصابات بفيروس كورونا منها إغلاق الأعمال التجارية غير الأساسية وفرض قيود على الحركة والسفر.

وحذرت بعض السلطات الإيرانية من أن الوفيات اليومية الناجمة عن الفيروس قد تصل إلى 1200 إذا تقاعس الناس عن احترام البروتوكولات الصحية، بما في ذلك وضع الأقنعة والتباعد الاجتماعي.


ايران

كورونا

اصابات كورونا

فيروس كورونا

وفيات كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة