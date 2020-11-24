إصابات كورونا فى ألمانيا ترتفع بواقع 13554 حالة

رويترز

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا 13554 حالة ليصل الإجمالي إلى 942687 إصابة.

وكشفت البيانات تسجيل 249 حالة وفاة جديدة مما يرفع العدد الإجمالي إلى 14361.

وكان قد قال وزير الصحة الألماني ينس سبان إن ألمانيا قد تبدأ في إعطاء لقاحات كورونا الشهر المقبل.

وقال سبان في مقابلة صحفية "هناك ما يدعو للتفاؤل بأنه ستكون هناك موافقة على لقاح في أوروبا هذا العام، وبعد ذلك يمكننا أن نبدأ على الفور".