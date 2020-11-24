اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 07:56 م
خالد صلاح
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إصابات الكورونا بالجزائر تسجل 1133 حالة فى أعلى حصيلة يومية منذ فبراير الماضي

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 06:21 م
إصابات الكورونا بالجزائر تسجل 1133 حالة فى أعلى حصيلة يومية منذ فبراير الماضي اجراءات مكافحة فيروس كورونا
الجزائر /أ ش أ/

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أعلن الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر اليوم الثلاثاء، تسجيل 1133 حالة إصابة جديدة بفيروس الكورونا و15 حالة وفاة فى يوم واحد، فى أعلى حصيلة للإصابات منذ ظهور المرض فى البلاد فى فبراير الماضي.

وقال فورار فى مؤتمره الصحفى اليومى إن إجمالى حالات الإصابة بفيروس كورونا بالجزائر ارتفع إلى 77 ألف حالة إصابة، و2309 حالات وفاة.

وأضاف فورار أن إجمالى الحالات التى تماثلت للشفاء بلغ 50 ألفا و70 حالة، مضيفا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 37 مريضا بالعناية المركزة.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز فى ولاية البليدة، التى تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحى كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضى لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وأعلنت السلطات الجزائرية تشديد حظر التجوال المفروض حاليا بسبب الكورونا ليصبح من 8 مساء إلى 5 صباحا فى 32 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.

 


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