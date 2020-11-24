إدانة بالقتل العمد.. القضاء اللبنانى يصدر حكمه ضد زوج نانسى عجرم

أصدر قاضي التحقيق الأول بجبل لبنان، نقولا منصور، قراره القضائى تجاه الدكتور فادى الهاشم، زوج النجمة اللبنانية نانسي عجرم، في جريمة قتل السورى محمد الموسى، والتى مر عليها عدة شهور.

القاضي قضى بإدانة زوج نانسى عجرم بجناية القتل استنادا على المادة 547 مضافا على المادة 228 من قانون العقوبات، وتتراوح عقوبتها ما بين 15 و20 عاما، وتم إحالة ملف القضية إلى محكمة الجنايات.

يشار إلى أنه فى 5 يناير الماضى تعرض منزل النجمة نانسى عجرم لمحاولة سرقة لكن الدكتور فادى الهاشم زوج الفنانة نانسى عجرم، واجه السارق الذى كان يحمل سلاحًا، وبعد تبادل إطلاق النار قتل السارق، ومنذ ذلك اليوم وبدأت الأزمة وشغلت قضية قتيل فيلا نانسي عجرم، جدلاً واسعًا في البداية تحدثت وسائل الإعلام العربية عن محمد الموسى قتيل فيلا نانسي عن كونه لصًا، دخل ملثمًا إلى فيلا من أجل السرقة، فأوقعه زوجها قتيلًا برصاص سلاحه الشخصي، حينما توجه إلى غرفة بناتهم الثلاثة، بحسب أقوال الزوج في التحقيقات الأولى للقضية.

ثم خرج أهل المقتول بتصريحات بأن نجلهم كان يعمل مزارعًا في فيلا نانسى وأنه كان لديه أموال يرغب في استردادها فتوجه إلى الفيلا مطالبًا بحقه بعد الحادث قررت المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون نقل فادي الهاشم زوج نانسي عجرم إلى مستشفى الحياة بدلا من احتجازه في أحد الأقسام التابعة للدولة اللبنانية، ثم صدر تقرير الطب الشرعي اللبناني، والذي أوضح أن محمد الموسى توفي نتيجة 18 طلقة نارية من مسدس حربى.