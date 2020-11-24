شهد الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم الندوة التثقيفية للتعريف بأنشطة التوكاتسو اليابانية المنعقدة بقاعة المؤتمرات بديوان المديرية وذلك بحضور علاء الدسوقى مدير عام إدارة التعليم العام وخليل الطوبشى مدير إدارة التعليم الابتدائى المركزى.
وأكد وكيل الوزارة خلال كلمته للحضور على ضرورة أن يهدف تعليم الطفل بمختلف مراحل التعليم إلى تنمية الشخصية والموهبة وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها وتعزيز شعوره بقيمته الشخصية وتهيئته للمشاركة وتحمل المسئولية وهذا ما ينص عليه قانون الطفل المصرى وما يتسق مع رؤية مصر 2030.
وأشار باهى إلى أن تجربة المدارس المصرية اليابانية تحمل ثلاث ميزات رئيسية هى أن جوهر التعليم اليابانى يكمن فى الشخصية المتكاملة للطفل وهو ما يتفق أيضًا مع هدف البرنامج التعليمى 2.0 الجديد حيث يهتم بتنمية القدرات الدراسية للطلاب وتنمية الأخلاق من أجل تنشئة أجيال تلتزم بالقواعد والقوانين وتحترم مشاعر الآخرين كما أن صيغة التعلم الجماعى تنمى مهارات التواصل مع الآخرين مؤكدًا أن مفتاح نجاح هذا المشروع هو المعلم معربا عن سعادته بلقاء الحاضرين ومثمنا بالدور الهام الذى يناط بهم متمنيا لهم التوفيق والنجاح.
وحاضرت فى هذه الجلسة أمانى عبد النبى منسق المدارس المصرية اليابانية ومسئول أنشطة التوكاتسو بالمحافظة وإستهدفت أعضاء توجيه الصفوف الأولى و أعضاء إدارة التعليم الإبتدائى المركزى وأقسامه بالإدارات التعليمية.
أنشطة التوكاتسو اليابانية ندوة تثقيفية بمديرية التعليم في بورسعيد
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