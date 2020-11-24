بورسعيد محمد فرج

شهد الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم الندوة التثقيفية ‏للتعريف بأنشطة التوكاتسو اليابانية المنعقدة بقاعة المؤتمرات بديوان المديرية وذلك ‏بحضور علاء الدسوقى مدير عام إدارة التعليم العام وخليل الطوبشى مدير إدارة ‏التعليم الابتدائى المركزى.‏

وأكد وكيل الوزارة خلال كلمته للحضور على ضرورة أن يهدف تعليم الطفل ‏بمختلف مراحل التعليم إلى تنمية الشخصية والموهبة وقدراته العقلية والبدنية إلى ‏أقصى إمكاناتها وتعزيز شعوره بقيمته الشخصية وتهيئته للمشاركة وتحمل ‏المسئولية وهذا ما ينص عليه قانون الطفل المصرى وما يتسق مع رؤية مصر ‏‏2030.‏

وأشار باهى إلى أن تجربة المدارس المصرية اليابانية تحمل ثلاث ميزات رئيسية ‏هى أن جوهر التعليم اليابانى يكمن فى الشخصية المتكاملة للطفل وهو ما يتفق ‏أيضًا مع هدف البرنامج التعليمى 2.0 الجديد حيث يهتم بتنمية القدرات الدراسية ‏للطلاب وتنمية الأخلاق من أجل تنشئة أجيال تلتزم بالقواعد والقوانين وتحترم ‏مشاعر الآخرين كما أن صيغة التعلم الجماعى تنمى مهارات التواصل مع الآخرين ‏مؤكدًا أن مفتاح نجاح هذا المشروع هو المعلم معربا عن سعادته بلقاء الحاضرين ‏ومثمنا بالدور الهام الذى يناط بهم متمنيا لهم التوفيق والنجاح.‏

وحاضرت فى هذه الجلسة أمانى عبد النبى منسق المدارس المصرية اليابانية ‏ومسئول أنشطة التوكاتسو بالمحافظة وإستهدفت أعضاء توجيه الصفوف الأولى و ‏أعضاء إدارة التعليم الإبتدائى المركزى وأقسامه بالإدارات التعليمية.‏

أنشطة التوكاتسو اليابانية ندوة تثقيفية بمديرية التعليم في بورسعيد

أنشطة التوكاتسو اليابانية ندوة تثقيفية بمديرية التعليم في بورسعيد