اليوم السابع
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أمن القليوبية يكشف افتعال تاجر واقعة سرقة 750 ألف جنيه للاستيلاء على أموال شركائه

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 09:04 م
أمن القليوبية يكشف افتعال تاجر واقعة سرقة 750 ألف جنيه للاستيلاء على أموال شركائه مديرية أمن القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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أكد مصدر أمنى بأمن القليوبية، أنه بخصوص واقعة إبلاغ تاجر بقيام 3 ملثمين بالاستيلاء على مبلغ 750 ألف جنيه منه، بالطريق الإقليمى بين محافظتى القليوبية والمنوفية، تبين أن الواقعة بعد إعداد فريق بحث تبين أنها مفتعلة.

وأوضح المصدر الأمنى، أن المبلغ أدعى سرقته للاستيلاء على أموال شركائه، وأنه تم ضبطه، واعترف بتفاصيل الواقعة وعرضه على النيابة العامة التى قررت حبسه على ذمة التحقيقات.

وكان قد تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد قيام ملثمين بالسطو على سيارة أثناء وقوفها على جانب الطريق الإقليمى، واستولوا من قائدها على مبلغ 750 ألف جنيه.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بقيادة العميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية، والعقيد عمرو الجزار مفتش المباحث، وتوصلت التحريات إلى أنه أثناء وقوف رجل أعمال متخصص فى تجارة موبايلات بسيارته لاستبدال الكاوتش على جانب الطريق الإقليمى على الحدود بين القليوبية والمنوفية، قام 3 ملثمين مسلحين بالهجوم عليه واستولوا على السيارة وبها مبلغ 750 ألف جنيه وفروا هاربين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


اخبار القليوبية

امن القليوبية

سرقة بالإكراه

سرقة تحت تهديد السلاح

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الكريق الاقليمى

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