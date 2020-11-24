أمريكا تخطط لتطعيم 20 مليونًا بلقاح كورونا بجميع أنحاء الولايات ديسمبر المقبل

كتبت أمل علام

كشف مسئول صحي حكومي كبير، عن أن الولايات المتحدة تأمل في بدء التطعيم ضد فيروس كورونا في أوائل ديسمبر، مع زيادة الحالات في جميع أنحاء الدولة الأكثر تضررًا وفي أماكن أخرى حول العالم.

وقال موقع TimesNowNews قد تكون بداية اللقاحات تحولًا حاسمًا في المعركة ضد فيروس كورونا الذى أودى بحياة أكثر من 1.4 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 255 ألف شخص في الولايات المتحدة فقط، منذ الخروج من الصين أواخر العام الماضي.

عززت النتائج المشجعة من تجارب اللقاحات الآمال في إنهاء وباء كورونا، حيث أعادت الدول فرض القيود وعمليات الإغلاق التي أبطأت انتشاره في وقت سابق من هذا العام، ولكنها قلبت الحياة والاقتصادات رأسًا على عقب في جميع أنحاء العالم.

أظهر اثنان من المرشحين الرائدين للقاح أحدهما من قبل شركة فايزر Pfizer والشريك الألماني BioNTech والآخر من قبل شركة Moderna الأمريكية فعاليتهما بنسبة 95 % في التجارب، وقد تقدمت شركة Pfizer بالفعل بطلب للحصول على موافقة استخدام الطوارئ من السلطات الصحية الأمريكية.

قال منصف السلاوي، رئيس جهود اللقاح ضد الفيروس في الحكومة الأمريكية لشبكةCNN ، "خطتنا هي أن نكون قادرين على شحن اللقاحات إلى مواقع التحصين في غضون 24 ساعة من الموافقة" من قبل هيئة الأغذية والأدوية الامريكية FDA، في إشارة إلى التواريخ المحتملة في 11 -12 ديسمبر.

سيجتمع مستشارو لقاح FDA

...

في 10 ديسمبر لمناقشة الموافقة

قدر السلاوي أن 20 مليون شخص في جميع أنحاء الولايات المتحدة يمكن تلقيحهم في ديسمبر، 30 مليونًا بعد ذلك، وأكد أنتوني خبير الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنه ربما يتمكن 20مليون شخص من التطعيم بحلول منتصف شهر ديسمبر"، محذرا من أن الوضع قد يزداد سوءًا قبل أن يتحسن إذا فشل الناس في اتخاذ الاحتياطات في المستقبل. موسم العطلات.

لقاحات للجميع؟

مع تجاوز عدد الحالات في الولايات المتحدة 12 مليونًا، وهو أعلى معدل في العالم، يتجه العديد من الأمريكيين إلى المطارات للسفر لقضاء عطلة عيد الشكر هذا الأسبوع، على الرغم من تحذيرات مسؤولي الصحة بالبقاء في المنزل، كانت بعض الولايات الأمريكية تفرض قيودًا جديدة، بما في ذلك ولاية كاليفورنيا، حيث بدأ حظر التجول من الساعة 10:00 مساءً حتى 5:00 صباحًا يوم السبت. أغلقت مدينة نيويورك المدارس مرة أخرى.

أعطى منظمو الأدوية في الولايات المتحدة يوم السبت بالفعل موافقة طارئة على علاج بالأجسام المضادة لفيروس كورونا، وهو علاج يستخدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يمكن أن يساعد في علاج المصابين.

ومع ذلك، كانت دول مجموعة العشرين تضغط من أجل الوصول العالمي "العادل" إلى اللقاحات، مع مخاوف من تخلف الدول الفقيرة عن الركب.

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن هناك المزيد مما يتعين القيام به، حيث لم يتم حتى الآن إبرام اتفاقيات لقاحات رئيسية للدول الفقيرة.

وقالت ميركل للصحفيين يوم الأحد في برلين بعد قمة افتراضية لمجموعة العشرين استضافتها السعودية "سنتحدث الآن مع مجموعة التحالف العالمي للقاحات GAVI بشأن موعد بدء هذه المفاوضات لأنني أشعر بالقلق إلى حد ما من عدم القيام بأي شيء في هذا الشأن حتى الآن، كانت هناك علامات على أن القيود المفروضة في بعض البلدان تساعد في إبطاء العدوى.

وأوضح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الذي تضررت بلاده بشدة من الوباء، إن هناك استراتيجية للحد من العدوى.

أعلنت إسبانيا حالة الطوارئ الشهر الماضي، مما سمح للحكومات الإقليمية بفرض قيود مثل حظر التجول الليلي.

وقال في مؤتمر صحفي بعد قمة مجموعة العشرين إن البلاد سجلت أقل من 400 حالة إصابة بفيروس كورونا لكل 100 ألف شخص خلال الأسبوعين الماضيين، مقارنة بنحو 530 حالة في بداية الشهر.

لكن القيود وقواعد ارتداء الأقنعة أدت إلى اندلاع احتجاجات في بعض البلدان، ولا سيما الولايات المتحدة، حيث انتقد الناس معظمهم من أنصار ترامب عمليات الإغلاق.

ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية، أن مئات المتظاهرين تجمعوا في هنتنجتون بيتش ليلة السبت، في تحد لحظر التجول المطبق حديثًا في كاليفورنيا.

وشوهدت معارضة مماثلة في أماكن أخرى، وانتقد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الأحد المتظاهرين المناهضين للأقنعة.

أثارت الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها لوقف انتشار فيروس كورونا احتجاجات كبيرة في ألمانيا، وجذبت أناسًا من أقصى اليسار، ومنظري المؤامرة والمتطرفين اليمينيين الذين يزعمون أن القيود تنتهك حقوقهم المدنية، في حين أنه ضروري لوقف انتشار الفيروس، فقد ألحقت القيود خسائر فادحة بالاقتصادات في جميع أنحاء العالم.

وجاء تحذير آخر من هذا القبيل يوم الأحد من وزير المالية البريطاني ريشي سوناك، الذي قال إن اقتصاد البلاد يمر "بضغوط هائلة".

عانت بريطانيا أكثر من أي دولة أخرى في أوروبا من فيروس كورونا، حيث سجلت أكثر من 54 ألف حالة وفاة من 1.4 مليون حالة.

في نوفمبر، فرضت حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون إغلاقًا لمدة 4 أسابيع لوقف انتشار المرض، ومن المقرر أن يتم رفع ذلك جزئيًا في الثاني من ديسمبر، مما يعطي بعض الراحة للشركات.