اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 02:48 م
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وكالة الأدوية الأوروبية توافق على لقاحات كورونا بحلول نهاية العام 2020

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 02:30 م
وكالة الأدوية الأوروبية توافق على لقاحات كورونا بحلول نهاية العام 2020 وكالة الأدوية الأوروبية توافق على لقاح كورونا نهاية العام
كتبت أمل علام

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نقلت وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) عن الرئيس الجديد للهيئة التنظيمية قوله، اليوم الثلاثاء، إنه بإمكانها إصدار رأي علمي حول لقاحات فيروس كورونا التي تسعى للحصول على موافقة الجهات التنظيمية بحلول نهاية العام في أفضل سيناريو، وذلك وفقا لما ذكرته  رويترز.

وحذت شركة الأدوية البريطانية AstraZeneca حذو منافسيها فايزر ومودرنا Pfizer  و Moderna يوم الإثنين في نشر بيانات تجريبية ناجحة للقاح فيروس كورونا، مما يمنح مكافحة العالم ضد الوباء سلاحًا جديدًا ثالثًا.

وقال إيمير كوك المدير التنفيذي لوكالة الأدوية الأوروبية EMA: "بافتراض أن كل شيء إيجابي وعلينا أن ننظر إلى البيانات للتأكد، لكن فى أفضل الحالات يمكن أن يكون لدينا رأي علمي بحلول نهاية العام".

وأضاف، لقد تم تطوير اللقاحات بسرعة كبيرة، وهو أمر واعد للغاية من منظور علمي، ولكن هذا يعني أن هناك الكثير من الاهتمام بالنتائج وعلينا التأكد من أننا نقوم بتقييمها بكفاءة قدر الإمكان دون المساس بمعاييرنا العلمية المعتادة.

وأضاف كوك، إن هدف وكالة الأدوية الأوروبية"EMA"، هو الوصول إلى توصية إيجابية على جدول زمني مماثل للولايات المتحدة، موضحا أن هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية"FDA "، من المتوقع أن تصدر حكما في منتصف ديسمبر على لقاح شركة فايزر المقترح.

وأضاف كوك، إن الوكالة قد توصي باستخدام لقاحات فيروس كورونا بناءً على النتائج في مجموعات مختلفة، مثل كبار السن أو الأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية أساسية.


فيروس كورونا

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