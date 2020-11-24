اليوم السابع
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أبو الغيط يُدين استهداف الحوثيين لمنشآت نفطية سعودية

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 07:40 ص
أبو الغيط يُدين استهداف الحوثيين لمنشآت نفطية سعودية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
أ ش أ

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أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية استهداف ميليشيا الحوثيين لمنشآت نفطية شمال مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
وقال أبو الغيط -وفقا لتصريحات مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية- إنه هذا العمل الإرهابي مدان ومرفوض بكل المقاييس.
وأضاف أن استمرار مثل تلك العمليات الإرهابية من جانب تلك المليشيات يُعد أمرًا مستهجنًا، خاصة في ضوء المساعي السياسية التي يحاول المجتمع الدولي بمختلف أطرافه الفاعلة القيام بها، من أجل إنهاء الأزمة اليمنية علي أسس تسمح باستعادة الاستقرار والسلام سواء داخل اليمن أو بين اليمن وجيرانه.


جامعة الدول العربية

أحمد أبو الغيط

الحوثيين

السعودية

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