692 لجنة فرعية تستقبل اليوم الناخبين فى جولة الإعادة لانتخابات النواب ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

تستقبل 692 لجنة فرعية داخل 481 مركزا انتخابيا الناخبين فى التاسعة صباح اليوم الاثنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بمحافظة بنى سويف. ويشارك (مليون و883 ألفا و354 ناخباً وناخبة) ممن لهم حق لاقتراع فى 481 مركزا انتخابيا يضم 692 لجنة انتخابية فرعية، داخل 4 لجان عامة على مستوى محافظة بنى سويف.

وتعد محافظة بنى سويف ضمن المرحلة الأولى من الانتخابات التى تضم 14 محافظة، من بينها بنى سويف والتى يتنافس فيها 16 مرشحاً للفوز بـ8 مقاعد فردية.

من جانبة أكد الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بني سويف، أنه تم الانتهاء من اتخاذ كافة التدابير والتجهيزات اللازمة والخاصة بالجولة الثانية لانتخابات مجلس النواب فى الإعادة على المقعد الفردى، والمقرر إجراؤها على مدار اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء، مشيرا إلى توجيهاته برفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بجميع أجهزة المحافظة التنفيذية من الوحدات المحلية ومديريات الخدمات التابعة لها، لتكون على أتم الاستعداد والجاهزية للعملية الانتخابية وتحسبا للتعامل مع أية مواقف طارئة أو محتملة.

وكانت الجولة الأولى قد شهدت حسم مقاعد الفردى بمحافظة البحر الأحمر، لتجرى الإعادة الاثنين والثلاثاء 23 و24 نوفمبر على عدد من المقاعد الفردية فى 13 محافظة، هى: الجيزة، والبحيرة، والإسكندرية، ومطروح، وبنى سويف، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، وتجرى الإعادة فى كل الدوائر بتلك المحافظات عدا الجيزة والإسكندرية والفيوم، التى حُسمت بعض دوائرها من الجولة الأولى.

وبعدما فاز 32 مرشحا من الجولة الأولى، يتنافس فى الإعادة 220 مرشحا على 110 مقاعد، بواقع 4 مرشحين على مقعدين بالجيزة، و26 على 13 مقعدا بالإسكندرية، و14 على 7 مقاعد بالفيوم، و16 على 8 مقاعد فى بنى سويف، و30 على 15 مقعدا بالمنيا، و24 على 12 مقعدا بأسيوط، و4 على مقعدين بالوادى الجديد، و28 على 14 مقعدا بسوهاج، و18 على 9 مقاعد فى قنا، و6 على 3 مقاعد بالأقصر، و10 على 5 مقاعد بأسوان، و36 على 18 مقعدا بالبحيرة، و4 على مقعدين بمرسى مطروح.

يُذكر أن عدد أعضاء مجلس النواب الفعليين حتى الآن 357 نائبا، بواقع 284 عن القوائم بالقطاعات الأربعة على مستوى الجمهورى، و73 نائبا حسموا السباق على المقاعد الفردية بالجولة الأولى من المرحلتين الأولى والثانية، بينما يخوض الإعادة حاليا 220 على 110 مقاعد، ومن المنتظر أن يتنافس 202 على 101 مقعد فى ثانى جولات المرحلة الثانية مطلع ديسمبر المقبل.