5 تغييرات بسيطة فى نمط الحياة تساعدك على علاج الحموضة

كتبت إيناس البنا

تغييرات النظام الغذائي، وتعديلات نمط الحياة، واستخدام العلاجات الطبيعية يساعد على علاج الحموضة، وتُعرف الحموضة أيضًا باسم ارتداد الحمض، وهي مشكلة شائعة يواجهها الأشخاص من جميع الأعمار من وقت لآخر، ويحدث هذا بسبب الإفراط في إفراز الأحماض في الغدد المعدية بالمعدة ، أكثر مما هو مطلوب لهضم الطعام، و تشمل الأعراض الشائعة للحموضة الإحساس بالحرقان في المعدة، والغثيان، وعسر الهضم، ورائحة الفم الكريهة، والإمساك، والأرق، وحرقان في الحلق والقلب (المعروف أيضًا باسم حرقة المعدة).

وهناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى الحموضة وفقا لتقرير موقع "healthline"، مثل عادات الأكل غير المنتظمة، والإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالتوابل ، والإفراط في استهلاك الكحول والتدخين ، ونمط الحياة الخامل وعدم ممارسة الرياضة

وتعد خطوة التخلص من الأطعمة التي تسبب الحموضة أو تقليل تناولها هى الخطوة الأولى نحو معالجة المشكلة.

ابتعد عن الأطعمة الحارة



وغالبًا ما تكون الأطعمة الغنية بالتوابل هي سبب نوبات الارتجاع الحمضي المزعجة بشكل مؤلم، فالأطعمة الشائعة المسببة للحموضة والتي يجب تجنبها هي مسحوق الفلفل الحار والفلفل الحار والفلفل الحار والصلصة الحارة ورقائق الفلفل الأحمر.

تناول وجبات عادية وكميات صغيرة



يمكن أن يؤدي نمط الأكل غير المنتظم وغير المتوازن مثل الإفراط في تناول الطعام ، وتناول الطعام في وقت قريب جدًا من وقت النوم ، والحفاظ على فترات طويلة بين الوجبات إلى زيادة الحموضة وحرقة المعدة.

توقف عن التدخين وتجنب الكحول



يمكن أن يزيد النيكوتين الموجود في السجائر من خطر الإصابة بحرقة المعدة والارتجاع المعدي المريئي عن طريق إعاقة وظيفة العضلة العاصرة للمريء.

وبنفس الطريقة ، يمكن أن يؤدي استهلاك الكحول أيضًا إلى إضعاف العضلة العاصرة للمريء ويمهد الطريق لزيادة ارتداد الحمض، بالإضافة إلى ذلك ، قد يزيد الكحول من المحتوى الحمضي لمعدتك.

ارفع رأسك أثناء النوم



يمكن أن تمنحك الحموضة المعوية ليال بلا نوم، وقد يساعد تغيير وضع نومك في السيطرة على ارتداد الحمض، يمكن أن يساعد وضع رأسك في مستوى مرتفع على دفع محتويات المعدة إلى أسفل، وبالتالي منع ارتداد الحمض، و يمكنك رفع رأس سريرك أو وضع بعض الوسائد الإضافية تحت رأسك.

الحفاظ على الوزن صحي



زيادة الوزن أو السمنة أكثر عرضة للحموضة، وذلك لأن الوزن الزائد حول البطن يضغط على المعدة ، ويدفع محتوياتها لأعلى في المريء، لذلك ، حافظ على وزنك في نطاق صحي لمنع أو معالجة الحموضة والارتجاع المعدي المريئي وحرقة المعدة.