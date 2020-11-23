ولي العهد البحريني يؤكد عمق العلاقات التاريخية مع الولايات المتحدة الأمريكية

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أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد البحرينى، نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء، على عمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وما وصل إليه التعاون الثنائي المشترك من مستويات متقدمة في كافة المجالات خاصة في المجالات العسكرية والدفاعية.

جاء ذلك لدى لقائه في قصر الرفاع اليوم، الفريق بحري صمويل بابارو قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية قائد الأسطول الخامس، حيث نوه سموه بأهمية مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة على مختلف الأصعدة لما فيه خير وصالح البلدين والشعبين الصديقين وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وخلال اللقاء تم استعراض عددٍ من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.