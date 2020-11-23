ولى عهد دبى: مشروع استكشاف القمر يحمل التوقيع الشخصى للشيخ راشد بن سعيد

أعلن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى، ورئيس المجلس التنفيذى لإمارة دبى، عن أن الشعار الجديد الذى سيتم وضعه على المشروع الإماراتى لاستكشاف القمر، سيحمل التوقيع الشخصى للشيخ الراحل راشد بن سعيد آل مكتوم.
ونشر ولى عهد دبى، مقطع فيديو يتضمن لقطات للشيخ الراحل عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، وكتب قائلاً "الشعار الذي اخترناه لأول مشروع إماراتى وعربى لاستكشاف القمر، سيحمل التوقيع الشخصى للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، بانى دبى الحديثة وواضع أسس نهضتها، أسوة بمشاريع ضخمة أطلقتها دبى فى عهده وبتوقيعه إيذانا ببدء مسيرة التنمية والرخاء".
الشعار الذي اخترناه لأول مشروع إماراتي وعربي لاستكشاف القمر.. سيحمل التوقيع الشخصي للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم.. باني دبي الحديثة وواضع أسس نهضتها.. أسوة بمشاريع ضخمة أطلقتها دبي في عهده وبتوقيعه إيذاناً ببدء مسيرة التنمية والرخاء. pic.twitter.com/G26483WFyX— Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) November 23, 2020
مضيفاً "عَلَم الإمارات و7 نجوم بعدد إمارات الدولة سيحملها شعار مشروع طموح يشارك به الإماراتيون في صُنع تاريخ جديد للبشرية باكتشافات في الفضاء تخدم الإنسان على الأرض.. وتوفر له بدائل تضمن له استمرار الحياة بأفضل صورها.. وتضع يده على حلول للتحديات القائمة وتعزز استعداده للمستقبل".
عَلَم الإمارات و7 نجوم بعدد إمارات الدولة سيحملها شعار مشروع طموح يشارك به الإماراتيون في صُنع تاريخ جديد للبشرية باكتشافات في الفضاء تخدم الإنسان على الأرض.. وتوفر له بدائل تضمن له استمرار الحياة بأفضل صورها.. وتضع يده على حلول للتحديات القائمة وتعزز استعداده للمستقبل. pic.twitter.com/GgDWeDXoqB— Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) November 23, 2020
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