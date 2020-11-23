ولى عهد دبى: مشروع استكشاف القمر يحمل التوقيع الشخصى للشيخ راشد بن سعيد

كتب آسر أحمد

أعلن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى، ورئيس المجلس التنفيذى لإمارة دبى، عن أن الشعار الجديد الذى سيتم وضعه على المشروع الإماراتى لاستكشاف القمر، سيحمل التوقيع الشخصى للشيخ الراحل راشد بن سعيد آل مكتوم.

ونشر ولى عهد دبى، مقطع فيديو يتضمن لقطات للشيخ الراحل عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، وكتب قائلاً "الشعار الذي اخترناه لأول مشروع إماراتى وعربى لاستكشاف القمر، سيحمل التوقيع الشخصى للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، بانى دبى الحديثة وواضع أسس نهضتها، أسوة بمشاريع ضخمة أطلقتها دبى فى عهده وبتوقيعه إيذانا ببدء مسيرة التنمية والرخاء".

الشعار الذي اخترناه لأول مشروع إماراتي وعربي لاستكشاف القمر.. سيحمل التوقيع الشخصي للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم.. باني دبي الحديثة وواضع أسس نهضتها.. أسوة بمشاريع ضخمة أطلقتها دبي في عهده وبتوقيعه إيذاناً ببدء مسيرة التنمية والرخاء. pic.twitter.com/G26483WFyX — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) November 23, 2020

مضيفاً "عَلَم الإمارات و7 نجوم بعدد إمارات الدولة سيحملها شعار مشروع طموح يشارك به الإماراتيون في صُنع تاريخ جديد للبشرية باكتشافات في الفضاء تخدم الإنسان على الأرض.. وتوفر له بدائل تضمن له استمرار الحياة بأفضل صورها.. وتضع يده على حلول للتحديات القائمة وتعزز استعداده للمستقبل".

عَلَم الإمارات و7 نجوم بعدد إمارات الدولة سيحملها شعار مشروع طموح يشارك به الإماراتيون في صُنع تاريخ جديد للبشرية باكتشافات في الفضاء تخدم الإنسان على الأرض.. وتوفر له بدائل تضمن له استمرار الحياة بأفضل صورها.. وتضع يده على حلول للتحديات القائمة وتعزز استعداده للمستقبل. pic.twitter.com/GgDWeDXoqB — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) November 23, 2020

وأكد ولي عهد دبي، أن دولة الإمارات بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ورؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تواصل تصدُّرها قائمة الدول المعنية بتنمية وتطوير قدرات الاقتصاد الإسلامي.. فقد جاءت ضمن المراكز الثلاث الأولى في تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي للعام 2020- 2021.

وقال في سلسلة من التغريدات على حسابه الرسمي في تويتر: "نعمل عبر استراتيجية دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي على تعزيز المناخ الجاذب للاستثمار ورؤوس الأموال ضمن هذا القطاع للاستفادة من التوقعات الكبيرة لمستقبله عالمياً في مرحلة ما بعد كوفيد-19.. يُنتظر وصول الإنفاق على المنتجات والخدمات الحلال عالمياً إلى 2.4 تريليون دولار بحلول 2024."

وتابع: "الطموحات كبيرة والعمل مستمر والتحدي العالمي الراهن إلى زوال..نواصل رصد الفرص وتطويع الخطط للوصول إلى أهدافنا الاستراتيجية رغم كافة الصعوبات..روابطنا الاقتصادية القوية ووضوح الرؤية للمستقبل وامتلاك مقومات التميز ضمانات ترسّخ جدارة دولتنا كشريك في ريادة مسيرة تطوير الاقتصاد العالمي".