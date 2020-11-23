وكيل تعليم الإسكندرية يتفقد اللجان الانتخابية في المدارس.. صور

وتفقد مدرسة عمر مكرم الإبتدائية بإدارة المنتزة التعليمية ومدرسة الخنساء والشهيد شريف محمد عمر الإبتدائية والشهيد محمد احمد عبدة الإعدادية بإدارة شرق التعليمية ، وقد أشار الدكتور محمد سعد مدير المديرية إلى أنه تم تسليم اللجان الانتخابية أمس الأحد إلى الأمن بعد الانتهاء من تجهيزها بشكل كامل.

كما أكد على أنه تم توفير كشافات طوارئ تحسبا لأي طارئ واعداد مقاعد للناخبين، وتدبير كراسى طبية متحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة،

كما أشار سعد إلى ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي ومسافة الأمان بين الناخبين والتعقيم والتطهير بشكل دائم .

مشيرًا إلى وضع علامات التباعد أمام اللجان وساحات الانتظار التزامًا بخطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد19 "وتنفيذ الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة .

والجدير بالذكر أنه تم تسيير لجان فرعية على مستوى الادارات الفرعية الثمانية، لرصد أي متطلبات جديدة للجان، والعمل على حل أى عراقيل على الفور ان وجدت.

واكد على تشكيل غرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالمديرية ، كما اشار إلى أن إجمالي عدد اللجان الانتخابية في مدارس الإسكندرية 317 لجنة انتخابية ، موزعة على إدارات التعليمية الثمانى .