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وزير دفاع إسرائيل ينتقد الشائعات عن لقاء سرى بين نتنياهو ومحمد بن سلمان

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 03:20 م
وزير دفاع إسرائيل ينتقد الشائعات عن لقاء سرى بين نتنياهو ومحمد بن سلمان بانى جنتس
كتب أحمد عرفة

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قال وزير الدفاع الإسرائيلى، بانى جنتس، إن تسريب الخبر عن لقاء سرى بين رئيس وزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو وولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، أمر غير مسؤول ومثير للقلق، وفقا لمصادر إعلامية.

 

وقبلها نفى فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودى حدوث اجتماع مع مسؤولين إسرائيليين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وقال وزير الخارجية السعودي: "الاجتماع الذى حصل فى نيوم كان بين مسؤولين سعوديين وأمريكيين فقط".

 

وفى وقت سابق قالت وزارة الخارجية الأمريكية، أن زيارة مايك بومبيو إلى المملكة العربية السعودية ولقاءه مع ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان فى نيوم، كان مثمرا، جاء ذلك نقلا عن قناة العربية الإخبارية. والتقى الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، بوزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو فى مدينة نيوم، وبحث ولى العهد السعودى مع وزير الخارجية الأمريكى مستجدات الأحداث فى المنطقة.

 

كان وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو وصل إلى المملكة العربية السعودية، ضمن الزيارة التى يجريها للمنطقة.


السعوديه

أمريكا

إسرائيل

فيصل بن فرحان

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