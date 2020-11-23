وزير النقل: "لو كنا نعرف نصنع عربات القطارات مكناش تعاقدنا لاستيرادها من روسيا"

كتب رضا حبيشى

أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل أن الحياة والعمل لن يتوقف فى ظل جائحة كورونا، وان المشروعات مستمرة مع اتخاذ الإجراءات الوقائية ضد كورونا.

وأضاف وزير النقل فى كلمته على هامش مؤتمر النقل الذكى أن هناك اهتمام بدعم الصناعة المحلية والاستفادة بالخبرات الأجنبية بدعم المنتج والصناعة المحلية، وأن القيادة السياسية مهتمة بهذا الاتجاه.

واستطرد وزير النقل: "لو كنا نعرف نصنع عربات السكة الحديد محليا أو حتى نجمعها مكناش تعاقدنا مع شركة ترانسماش هولدينج الروسية لتصنيع 1300 عربة بالخارج.. لو نعرف حتى نرشها عندنا كنا جبناها عملناها عندنا".

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس الأحد، معرض ومؤتمر النقل الذكى للشرق الأوسط وأفريقيا فى دورته الثالثة، حيث تفقد الرئيس اجنحة المعرض الرئيسية للشركات العالمية المختلفة وكذلك اجنحة عدد من الوزارات، واستمع إلى شرح مفصل من المسؤولين حول المنتجات من ضمنها المركبات والسيارات ووسائل النقل العام التى تعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء والسيارات المخصصة لحمل الكراسى المتحركة لذوى الاحتياجات الخاصة.