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وزير الرى الأسبق: إثيوبيا تراوغ فى ملف سد النهضة ومصر تظهر حسن النية

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 10:16 م
وزير الرى الأسبق: إثيوبيا تراوغ فى ملف سد النهضة ومصر تظهر حسن النية سد النهضة
إبراهيم سعيد

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قال محمد نصر علام، وزير الرى الأسبق، إن إثيوبيا أكدت فى إعلان المبادئ، أنها بحاجة إلى سد للتنمية، وتعهدوا بأن السد لن يضر مصر والسودان، وتم الاتفاق على هذا الأمر.
 
وأضاف محمد نصر علام، فى حواره مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن إثيوبيا تتلاعب بالمجتمع الدولى وتحاول فعل نفس الأمر مع مصر والسودان، ولكن مصر على علم بما تفعله إثيوبيا.
 
وأشار، "مصر أبدت حسن النية تجاه بناء سد فى إثيوبيا لمساعدتها على التنمية؛ بشرط عدم المساس بأمن وحياة المصريين"، ومع بداية المفاوضات بدأت إثيوبيا فى المراوغة والتلاعب.
 
وتابع، محمد نصر علام "إثيوبيا وافقت على تواجد أمريكا كـ وسيط من أجل إنهاء مفاوضات سد النهضة ومع قرب التوقيع على الاتفاق راوغت إثيوبيا ولم توقع على الاتفاقية".
 
ومن جانب آخر، قال وزير الرى والموارد المائية السودانى الدكتور ياسر عباس، إنه لم يحدث أى تقارب فى جولات التفاوض الأخيرة حول سد النهضة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الرى والموارد المائية السوادنية، عدم  مشاركة السودان فى الاجتماع الوزارى حول سد النهضة الذى تمت الدعوة لعقده اليوم السبت 21 نوفمبر 2020.

وقالت وزارة الرى والموارد المائية بدولة السودان، عبر صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك:" قرر السودان عدم المشاركة في الاجتماع الوزاري حول سد النهضة الذي تمت الدعوة لعقده بعد ظهر اليوم السبت 21 نوفمبر 2020".


محمد نصر علام

وزير الري الأسبق

إثيوبيا

أحمد موسى

سد النهضة

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