اليوم السابع
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وزير الخارجية البريطانى يؤكد لنظيريه الفرنسى والألمانى التعاون بشأن إيران

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 06:27 م
وزير الخارجية البريطانى يؤكد لنظيريه الفرنسى والألمانى التعاون بشأن إيران دومينيك راب
كتب أحمد عرفة

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قال دومينيك راب وزير الخارجية البريطانى: أكدت خلال محادثاتي مع نظيري الفرنسي والألماني على التعاون بشأن إيران، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وفى وقت سابق، قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية اليوم الإثنين، إن الوزير هايكو ماس سيلتقي مع نظيريه الفرنسي والبريطاني في برلين اليوم لإجراء محادثات تركز على الاتفاق النووي الإيراني وأضافت أن إيران تنتهك بنود الاتفاق بشكل متكرر.

وتابعت المتحدثة قائلة "نحن وشركاؤنا معا ندعو إيران بكل قوة للوقف عن مخالفة الاتفاق والعودة للالتزام بتعهداتها النووية بالكامل".

 

 


دومينيك راب

فرنسا

المانيا

ايران

بريطانيا

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